Mellendorf

Jan Pries sitzt auf einer Bank vor seinem Haus – wirkt glücklich, aber auch nachdenklich. Glücklich, weil er eine heftige Corona-Infektion überstanden hat. Nachdenklich, weil er mit der Erkrankung und vor allem der Schwere niemals gerechnet hätte. Und noch immer mit den Folgen zu kämpfen hat. Ihm ist folgende Botschaft wichtig: „Corona macht vor niemandem halt – es kann alle Altersgruppen erwischen, wir müssen alle auf uns aufpassen.“

Der Mellendorfer ist nämlich das Beispiel dafür, dass es jeden treffen kann. 41 Jahre und kerngesund. Modellathlet und Leistungssportler. Pries ist Urgestein der Bissendorfer Panther, seit vielen Saisons nicht aus dem Bundesliga-Team der Inlinehockey-Mannschaft wegzudenken. „Er ist unser Zwölfzylinder, eine echte Maschine. Seine Erkrankung hat uns aus den Socken gehauen“, sagt Dietmar Goebel, Vorsitzender der Panther über den physisch starken Spieler. Doch diesen hatte es im Februar richtig erwischt, er gilt mittlerweile als sogenannter Long-Covid-Patient.

„Am vierten Tag hatte ich 41 Grad Fieber, am siebten Tag Atemnot“

Alles begann am 1. Februar. „Da hatte ich erstmals Symptome. Am Tag danach gab es den positiven PCR-Test beim Arzt, am 3. Februar die Quarantäneanordnung durchs Gesundheitsamt“, erinnert er sich. Die Vorgabe galt auch für seine Ehefrau und die drei Kinder sowie für seine Eltern. „Wir haben immer alle Regeln eingehalten. Ich kann nicht sagen, wo ich mich angesteckt habe.“

Der Krankheitsverlauf von Jan Pries – „mustergültig und wie aus dem Lehrbuch, so wie es Christian Drosten immer erzählt hat“, wie er sagt. „Am vierten Tag hatte ich 41 Grad Fieber, am siebten Tag hat Atemnot eingesetzt.“ Die Atemnot, erinnert er sich, sei „wie ein Schwamm im Mund, der immer voller wird“.

Sieben Tage auf der Intensivstation

Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus nach Laatzen. Sieben Tage verbrachte er auf der Intensivstation und war an ein Beatmungsgerät angeschlossen. „Zu diesem Zeitpunkt war mir klar: Das wird nicht einfach. Ich habe gemerkt: Jetzt geht’s um die Wurst.“ Zu Essen bekam er nichts mehr. „Aber das war kein Problem. Man ist nur auf das Atmen konzentriert“, sagt Pries und zeigt mit einem Augenzwinkern auf seinen Bauch. „So habe ich wenigstens 16 Kilo abgenommen.“ Flüssigkeit erhielt er über Infusionen. Ab dem zehnten Tag war ein Kaffee erlaubt. „Ich kann nicht beschreiben, wie lecker der war. Dabei schmeckt das Zeug im Krankenhaus ja alles andere als gut“, sagt Pries und lacht.

Panther schicken Grußbotschaft

Nach drei Wochen konnte er das Krankenhaus verlassen. Er kämpfte sich alleine durch, niemand durfte ihn besuchen, mehr als Nachrichten per Handy waren nicht drin. „Das Bild meiner Kinder hat mir Motivation gegeben.“ Ebenfalls für neue Energie sorgte eine 15-minütige Grußbotschaft der Panther, die ihrem Freund und Mitspieler ein Video sendeten.

In dieser Spielszene setzt sich Jan Pries (links) gegen Kölns Tobias Adam durch. Quelle: Michael Plümer (Archiv)

Am 27. Februar durfte Pries dann wieder nach Hause – und war noch lange nicht geheilt. Aus dem Krankenwagen heraus ging er fünf Meter, „dann war ich schon kaputt, das hatte mich bereits zu sehr angestrengt“. Zwei Tage später begann ein vierwöchiger Aufenthalt in einer speziellen Reha-Klinik auf Föhr. „Es war für mich Glück, dass ich in eine von bundesweit nur zwei Lungenkliniken für Long-Covid-Patienten kommen konnte.“ Die vierwöchige Anschluss-Heilbehandlung wirkte.

„Von körperlicher Belastung bin ich noch entfernt“

Mehr als drei Monate nach Ausbruch der Infektion geht es voran. Aber in kleinen Schritten. „Ich traue mir jetzt schon wieder Homeoffice zu“, sagt der IT-Spezialist. „Von körperlicher Belastung bin ich aber noch entfernt. Die Wasserkisten muss meine Frau schleppen.“ Das ZDF war mittlerweile schon da, drehte zwei Tage lang in Mellendorf und strahlte die Geschichte von Jan Pries in der Sendung Frontal 21 aus. „Nach dem Dreh war ich völlig erschöpft.“

Die Lunge braucht sechs Monate zur Regeneration

Der Alltag von Jan Pries sieht so aus: Zweimal pro Woche befindet er sich in der Physiotherapie – Ziel ist der Aufbau der verlorenen Muskelmasse. Was er sich zumuten kann – vom Spaziergang bis zum Fahrradfahren – muss er selbst herausfinden. „Es ist wie bei einem kleinen Kind. Man tastet sich heran und testet seine Grenzen aus – immer auf der Suche, wie es mit der Lunge und dem Kreislauf aussieht“, sagt Pries und bilanziert, „dass es immer zwei Schritte vor und einen Schritt zurückgeht“.

Geduld ist gefragt. Nicht einfach für einen Sportler, der von seiner eigenen körperlichen Verfassung anderes gewohnt ist. In der vergangenen Saison spielte Pries bei den Panthern in der 2. Bundesliga, trainierte bei der ersten Mannschaft in der 1. Bundesliga mit. Insgesamt kam er auf drei Trainingstage pro Woche. Sein Ziel: Irgendwann wieder spielen, nicht so aufhören. Nur wann gibt es das Comeback? „Das ist sehr schwer. Weil mir niemand einen genauen Zeitplan mitteilen kann.“ Was aber die Ärzte verlauten ließen: Es dürfte rund sechs Monate dauern, bis seine Lunge wieder zu 100 Prozent hergestellt ist. Bislang kann seine Lunge nur eine bestimmte Menge an Sauerstoff produzieren. Die Folge, wenn er sich zuviel zumutet: Ihm wird schwindelig.

Impfgegner entscheiden sich um

Und doch hat seine Erkrankung zwei kleine positive Geschichten: Er steckt aufgrund der Schwere des Verlaufs voll von Antikörpern, benötigt vorerst keine Impfung. „Die Ärzte haben gesagt, dass die Antikörper bis zu zwei Jahre vorhalten.“ Zudem berichtet Pries von zwei Personen aus seinem Umfeld, die bislang Impfgegner waren. „Als sie von meiner Geschichte erfahren haben, haben sie sich auf eine Merkliste für einen Impftermin setzen lassen. Also war es meine Krankheit wert, um für das Thema zu sensibilisieren.“

Von Stephan Hartung