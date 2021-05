Wennebostel

Bei Überprüfungen der Kanalisation in Wennebostel sind schwerwiegende Mängel aufgefallen, die nach Angaben der Gemeindeverwaltung unverzügliche Bauarbeiten erforderlich machen. Deshalb wird ab Montag, 17. Mai, die Lindenstraße (Landesstraße 383) zwischen den Straßeneinmündungen In Wennebostel und Am Rahlfsberg voll gesperrt.

Umleitung führt über Scherenbostel

Die Arbeiten werden in offener Bauweise vorgenommen, damit eine Querung der Lindenstraße möglich bleibt. Die Umleitung in Richtung Bissendorf erfolgt ab Mellendorf über die Wedemarkstraße zur L 190 (Kaltenweider Straße) und weiter über Scherenbostel nach Bissendorf. Der Verkehr in der Gegenrichtung wird ab der Bissendorfer Ortsmitte über die Scherenbosteler Straße und Scherenbostel nach Mellendorf umgeleitet. Die Kita Wennebostel, die Firma Sennheiser und der Edeka-Markt bleiben aus Richtung Bissendorf ohne Einschränkungen erreichbar, so die Gemeindeverwaltung.

Nach aktueller Planung sollen die Bauarbeiten bis Pfingsten beendet sein. Bedingt durch aktuelle Bauarbeiten in Scherenbostel/Am Husalsberg kann es insbesondere an der Kreuzung Am Husalsberg/L 190 in Scherenbostel zu Zeitverlusten kommen. „Eine Verschiebung dieser beiden Baustellen ist auf Grund der Dringlichkeit der Bauarbeiten nicht möglich“, teilte das Rathaus mit.

Auch in Scherenbostel drohen Behinderungen

Die Bushaltestelle auf der Nordseite der Kreisstraße 102 (Am Husalsberg) in Scherenbostel wird ebenfalls ab Montag, 17. Mai, barrierefrei umgebaut. Rund drei Wochen sollen die Bauarbeiten dort dauern, Auftraggeber und Kostenträger ist die Region Hannover.

Im Baustellenbereich muss die Richtungsfahrbahn von Bissendorf kommend gesperrt werden, der Verkehr wird im Wechsel über die verbleibende Spur geleitet. Da der Baubereich nur rund 60 Meter vor der Kreuzung Am Husalsberg (K 102)/Langenhagener Straße (L 190) liegt, wird die dortige stationäre Ampelanlage abgeschaltet und durch Baustellenampeln ersetzt. Besonders im Berufsverkehr kann es durch die längeren Ampelphasen zu Staus kommen.

Regiobus-Linien 690, 692 und 698 sind betroffen

Wegen der Sperrung der Lindenstraße in Wennebostel fahren die Regiobus-Linien 690, 692 und 698 von Montag, 17. Mai, Betriebsbeginn, bis voraussichtlich Freitag, 21. Mai, Betriebsschluss, andere Wege als üblich. Die Busse können die Haltestelle Wennebostel dann nicht anfahren. Regiobus richtet eine Ersatzhaltestelle am Wennebosteler Kirchweg in Höhe des Kreuzungsbereiches ein. Auch die Haltestelle Bissendorf/Mellendorfer Straße kann für diesen Zeitraum nicht bedient werden. Die Ersatzhaltestelle in Fahrtrichtung Mellendorf findet sich dann an der Straße Am Kummerberg/ Einmündung Am Hellenfeld.

Von Frank Walter