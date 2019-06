Meitze

Spaziergänger haben am Freitagmittag um 12.45 Uhr einen aufgebrochenen Möbeltresor in einem Gebüsch in Meitze gefunden. Nach Angaben eines Polizeisprechers im Wedemärker Kommissariats lag der würfelförmige Gegenstand am Rande des Neuen Hessenwegs. Bisher können die Beamten den Tresor jedoch keiner Straftat zuordnen. Deshalb bittet sie Zeugen um Hinweise. Das Polizeikommissariat Mellendorf ist unter Telefon (05130) 9770 erreichbar.

Alle Polizei- und Feuerwehrmeldungen aus der Wedemark finden Sie im Polizeiticker.

Von Julia Gödde-Polley