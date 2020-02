Spaziergänger finden Granate in Graben – Polizei gibt erst abends Entwarnung

Elze

Eine in einem Graben gefundene Mörsergranate hat am Sonnabend mehrere Stunden lang die Polizei beschäftigt. Spaziergänger hatten die Munition um 14.50 Uhr in der Verlängerung der Straße Am Bahndamm in Elze an einem Feldweg entdeckt und die Beamten alarmiert.

Der Spaziergänger war nach eigenen Angaben mit seinem Hund unterwegs und sah zunächst nur das Ende hochgucken. Er habe Müll vermutet und deshalb den Gegenstand angefasst. Doch dabei stellte er fest, dass der Schrott wie eine Granate aussieht.

Die Polizei sperrt den Bereich rund um die Fundstelle in Elze ab. Quelle: privat

Zunächst war nach Angaben von Philip Wehr, stellvertretender Leiter des Wedemärker Kriminal- und Ermittlungsdienstes, unklar, ob die Granate noch gefährlich ist und detonieren kann. Deshalb waren auch Experten vom Landeskriminalamt vor Ort, um die Munition zu untersuchen. Erst gegen 21 Uhr gab es Entwarnung. Die Granate hatten keinen Zünder mehr und war leer.

Die Ermittler vermuten, dass ein Sammler die Munition an der Stelle illegal entsorgt hat. Sie sei in dem Graben nicht nach oben gespült worden.

Von Julia Gödde-Polley