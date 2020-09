Wedemark

Das Spaßbad reagiert auf die wegen der Corona-Krise später als üblich in der Wedemark gestartete Freibadsaison. Besucher können demnach noch bis zum 13. September in Mellendorf schwimmen. Mit diesem Nachschlag will das Bad die Besucher dafür entschädigen, dass die Saison aufgrund der Pandemie erst am 28. Mai gestartet ist.

Team des Wedemarker Spaßbads hofft auf schönes Wetter

Schwimmmeister Stefan Anders ist zuversichtlich, dass auch das Wetter in der zweiwöchigen Saisonverlängerung mitspielt. „Sollte das Wetter, wie so häufig in den letzten Jahren, im September noch mal richtig schön werden, kann die Verlängerung von den Wedemärker Familien, Senioren und Vielschwimmern noch mal richtig ausgekostet werden.“

Anzeige

Lesen Sie mehr:Schwimmmeister: Wie ist es eigentlich dort zu arbeiten, wo andere planschen?

Weitere NP+ Artikel

Der Übergang von der Freibad- zur Eislaufsaison ist in diesem Jahr wegen der Verlängerung dafür besonders radikal. Schon einen Tag nach dem angepeilten Saisonende beginnt der Eismeister mit der Aufarbeitung der Fläche. Bevor es so weit ist, sind weitere Informationen zur Badesaison auf der Website des Spaßbads unter www.spassbad-wedemark.de zu finden.

Von Katja Spigiel