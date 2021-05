Mellendorf

Verglichen mit dem Aufwand in den Vorjahren war es eine eher formlose Eröffnung der Freibadsaison. Aber die wichtigste Nachricht des Tages lautete sowieso: Das Spaßbad Wedemark in Mellendorf hat wieder seinen Betrieb aufgenommen. „Wir freuen uns, dass es wieder losgeht. Es waren harte Monate“, sagte Ingo Haselbacher. Der Geschäftsführer der Sport & Freizeit GmbH, die das Spaßbad betreibt, dankte dabei auch der Gemeinde Wedemark für die Unterstützung. Auch die Schwimmkurse sind am Montag wieder gestartet.

Am ersten Tag zogen einige Schwimmer ihre Bahnen. Im Hintergrund ist auf der linken Seite der erste Kurs unter der Leitung von Schwimmmeister Sven Heuer zu sehen. Quelle: Stephan Hartung

Dass das Gelände neben dem Eisstadion am Montag trotz der noch recht kühlen Wassertemperatur von 24,2 Grad Besucher anlocken kann, stand bereits seit vergangener Woche fest. Für Haselbacher und sein Team wurde aufgrund der neuen Fassung der sogenannten Allgemeinverfügung des Landes Niedersachsen vom Sonntag der Betriebsablauf überraschend einfacher: Demnach besteht nun auch für erwachsene Freibadbesucher keine Testpflicht mehr. Die Besucher erhalten also ohne Test und auch ohne Anmeldung Eintritt zum Spaßbad.

Trotz der nun recht großzügigen Lockerung gibt es dennoch Vorgaben für die Badegäste, die sich aber nicht von den Regeln im vergangenen Sommer unterscheiden. Dazu zählen die Maskenpflicht bei jeglicher Bewegung auf dem Gelände sowie eine Einbahnstraßenregelung zur Vermeidung von Begegnungen. Im Becken müssen die Gäste zudem im Kreis schwimmen. Das Schwimmerbecken ist wieder in drei Doppelbahnen für unterschiedliche Geschwindigkeiten unterteilt. Darüber hinaus sind die Umkleiden und Duschen geschlossen. Die kalten Duschen im Außenbereich sind aber geöffnet.

Zeitgleich kann Haselbacher 500 Besucher aufs Gelände lassen, das entspricht einem Drittel der Geländekapazität. Bis am Sonntag war nur das stundenweise Buchen möglich. Es habe viele Anfragen gegeben, aber die Zahl habe nicht gereicht, um die Kosten zu decken, so Haselbacher.

Ingo Haselbacher (links) spricht mit Bürgermeister Helge Zychlinski über die Baderöffnung. Quelle: Stephan Hartung

Die Kapazitätsgrenze dürfte auch mit dem neuen Regeln vorerst nicht erreicht werden, meint Haselbacher. Dennoch: „Es ist zu spüren, wie sehr sich die Leute freuen“, sagte er bei der offiziellen Eröffnung am Montagnachmittag. Die Tore öffneten sich am bereits in der Früh um 6.30 Uhr – mit zwei Triathleten von Hannover 96, gefolgt von den traditionellen Frühschwimmern.

Einmalig: Das Eisstadion bleibt über den Sommer geöffnet

Auch im Sommer bleibt das Eis – hier mit dem ehemaligen Frewilligendienstler im Sozialen Jahr beim ESC, Felix Siglreithmaier. Quelle: privat

Beim Eisstadion hat Haselbacher wegen der Corona-Pandemie einen ungewöhnlichen Schritt gewagt: Erstmals bleibt die Eisfläche auch über den Sommer bestehen. Hauptsächlich sollen davon die Vereine profitieren, die im Winter nicht wegen der Auflagen nicht trainieren konnten. Der Landessportbund unterstützt die Initiative finanziell. Man könne die Fläche aber auch privat mieten, sagt Haselbacher. Große Events oder gemeinsames Eislaufen werde es aber nicht geben.

Lesen Sie auch: Deshalb bleibt im Sommer das Eis im Mellendorfer Stadion

Das Kühlen der Eisfläche im Sommer frisst allerdings viel Energie. Das ist nicht nur mit hohen Kosten verbunden, sondern auf den ersten Blick auch mit einer negativen Klimabilanz. Beim Thema Nachhaltigkeit kontert Haselbacher allerdings mit dem Strom aus seiner Fotovoltaikanlage. Seinen Angaben zufolge deckt die 3000 Quadratmeter große Fläche zumindest einen Großteil des Energiebedarfs ab.

Das sind die Öffnungszeiten des Spaßbads

Die Öffnungszeiten des Spaßbads bleiben wie gehabt: montags bis freitags von 6.30 bis 20 Uhr, sonnabends von 8 bis 20 Uhr und sonntags von 8 bis 18 Uhr. Tagesaktuelle Informationen gibt es auch online unter www.spassbad-wedemark.de.

Von Sebastian Stein und Stephan Hartung