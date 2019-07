Mellendorf

Im Spaßbad Wedemark gibt es während der Sommerferien eine Karte, die für den gesamten Zeitraum gilt. Damit kommen Freibadbesucher günstiger in das Schwimmbad in Mellendorf. „In diesen sechs Wochen sind Inhaber berechtigt, das Spaßbad unbegrenzt häufig zu nutzen“, heißt es in einer Mitteilung der Betrei...