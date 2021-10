Wedemark

Die drei künftigen „Großen“ im Gemeinderat – SPD, CDU und Grüne – haben nach der Kommunalwahl am 12. September in zahlreichen Runden inzwischen miteinander sondiert, wie sie sich eine politische Zusammenarbeit vorstellen können. Mit den kleineren Gruppen, darunter fällt auch die FDP mit zwei Sitzen, und den mit je einem Sitz vertretenen Gruppierungen laufen Gespräche zu möglichen Gruppenbildungen noch. Doch nicht um jeden Preis. CDU und SPD mit je elf Sitzen schließen eine Fortsetzung der Groko nicht aus. Für die Mehrheit im Rat werden 19 Sitze benötigt.

„Wir haben in allen Gesprächen deutlich gemacht, dass neben den inhaltlichen Linien, zu denen auch immer Kompromisse auf beiden Seiten gehören werden, die Frage der verlässlichen Mehrheit und des wechselseitigen Vertrauens essenziell ist“, sagt die SPD-Fraktionsvorsitzende Daniela Mühlhaus. Daraus habe sich ergeben, dass sowohl mit der CDU als auch mit den Grünen und einem zusätzlichen weiteren Partner ein gemeinsames Bündnis in Betracht komme. Bei ergänzenden Stimmen von Wählergemeinschaften oder Einzelmandatsträgern sei aus Sicht der SPD zwingend: „Sie dürfen sich nicht nur ihrer Wählergruppierung und wesentlich ihrer Ortschaft verbunden fühlen, sondern müssen für die ganze Wedemark sprechen und entscheiden und dies auch gegenüber ihrer Wählergemeinschaft vertreten können.“

Mit wem die SPD in Koalitionsverhandlungen eintreten möchte, werde man nach internen Diskussionen in der Partei am Ende wissen. „Dies ist spätestens am 1. November der Fall“, sagt Mühlhaus.

Bürgermeister legt Tagesordnung fest Die konstituierende Ratssitzung hat laut Niedersächsischer Kommunalverfassung innerhalb eines Monats nach Beginn der Wahlperiode zu erfolgen; diese beginnt am 1. November. Einzuladen hat der Hauptverwaltungsbeamte, in der Wedemark Bürgermeister Helge Zychlinski (SPD), schriftlich oder digital. Er stellt auch allein die Tagesordnung für die erste Sitzung auf. Die Ladungsfrist beträgt eine Woche. Anders als bei der Kommunalwahl 2016 sind aber zum aktuellen Stand die politischen Stellschrauben noch nicht so festgezogen, dass die Verwaltung die üblichen Formalien auf die Tagesordnung für den 8. November bringen könnte. Damals waren zur konstituierenden Ratssitzung alle wesentlichen politischen Beschlüsse vorbereitet: CDU- und SPD-Fraktion (damals 13 und elf Sitze) hatten ihren Koalitionsvertrag zur Groko besiegelt, auch die vorgeschlagenen Vorsitzenden der Ausschüsse waren vor der Ratssitzung schon benannt, die Zahl der Ausschüsse übereinstimmend von acht auf sechs zurückgefahren, ein Ratsvorsitzender war vorgeschlagen. Auch die Wahl dreier gleichberechtigter Vertreter des Bürgermeisters stand an und wurde vollzogen.

Termin für konstituierende Sitzung noch nicht fix

Bisher ist geplant, dass die neu gewählten Vertreter zur konstituierenden Sitzung des Gemeinderates am Montag, 8. November, zusammenkommen. Da nicht sicher sei, dass der Termin gehalten werden könne, habe der Bürgermeister Helge Zychlinski (SPD) signalisiert, „dass wir uns im Zweifel die darauffolgenden Montage frei halten sollten. So haben wir es mit den anderen Parteien auch kommuniziert“, berichtet Mühlhaus. CDU-Fraktionschef Markus Schmieta stellt ebenfalls fest, noch sei nicht eingeladen worden. „Da würde die nächste Woche auch noch reichen.“

CDU: Noch weitere Gespräche mit der SPD

Die CDU-Fraktion hat mit SPD und Grünen eine Zusammenarbeit erörtert und außerdem mit einigen der weiteren Vertreter im Gemeinderat „lose Gespräche geführt“. Es gebe Gemeinsamkeiten mit allen Fraktionen und Gruppen, mit denen gesprochen wurde. „Es sind aber durchweg noch nicht alle wesentlichen Fragen geklärt, sodass sich gegenwärtig noch keine abschließende Einschätzung zu möglichen Koalitionen treffen lässt“, sagt Schmieta. „Eine weitere Zusammenarbeit mit der SPD ist nach dem aktuellen Stand neben reiner Oppositionsarbeit oder einer Zusammenarbeit mit den Grünen durchaus denkbar. Hier wird es noch weitere Gespräche geben.“

Grüne: Gibt keinen Automatismus

Nach mehreren parallelen Treffen mit SPD und CDU lässt Michael Papke für die demnächst sechs Sitze starke Grünenfraktion keinen Zweifel daran, dass es aus seiner Sicht „keinen Automatismus hinsichtlich einer Fortführung der großen Koalition“ gebe. „Es wird an echten Alternativen gearbeitet. Gewählt sind wir Grünen nicht, um in der Opposition zu verweilen, sondern wir haben ein Interesse daran, in einer Ratsmehrheit aktiv die Wedemark mitzugestalten. Dies können die Grünen weder mit der SPD noch mit der CDU allein, sondern die Beteiligung weiterer Ratsmitglieder ist für eine Ratsmehrheit erforderlich“, verdeutlicht Papke.

Patrick Cordes von der WGW (oben von links), Jörg Woldenga von der WWR, Christoph Chilla von der WPW und Erik van der Vorm von der FDP führen derzeit viele Gespräche über mögliche Gruppenbildungen. Quelle: Privat

Vorstellen können sich die Grünen nach erfolgreichen Gesprächen jetzt eine enge Zusammenarbeit mit der Wählergemeinschaft Wedemark Resse (WWR) und der neu mit einem Sitz in den Rat eintretenden Tierschutzpartei (TSP). Die inhaltlichen Übereinstimmungen seien sehr groß, die Nähe zur WWR und TSP sei größer als die zur FDP. „Die bisher größten Übereinstimmungen gibt es mit den Grünen, der WGW und der Tierschutzpartei“, bestätigt Jörg Woldenga für die WWR. „Inwieweit sich daraus eine engere Zusammenarbeit entwickelt oder ob doch eine andere Gruppenbildung Sinn macht, wird in weiteren Gesprächen zu klären sein.“

Bei Gruppenbildung wird gewartet

„Die Grünen haben die FDP nicht eingeladen zu Gesprächen“, konstatiert Fraktionschef Erik van der Vorm. „Da können wir nur abwarten. Sie müssen sich aber bewegen.“ Mit CDU und SPD und den anderen habe die FDP gesprochen, allerdings bis jetzt ohne Ergebnis. „Für uns steht die Gruppenbildung nicht im Vordergrund“, betont van der Vorm. Entscheidend seien die Ziele. So plant die FDP ein großes Klimaprojekt, das sie demnächst vorstellen werde.

Seitens der Wählergemeinschaft Wedemark (WGW) gab es in der Frage nach möglichen Koalitionspartnern bisher Gespräche mit allen Parteien – außer mit CDU und SPD. „Der Kuchen wird eben erst einmal zwischen den drei Großen verteilt“, stellt Patrick Cordes fest. Auch er geht davon aus, dass sich die Sondierungen noch hinziehen. Eine Gruppe im Rat könne zu jedem Zeitpunkt gebildet werden.

Abstand zu den beiden Parteien der bisherigen Groko hält auch Christoph Chilla für die Wählergemeinschaft Pro Wedemark (WPW), mit einem Sitz neu im Rat. Gespräche seien von seiner Seite bisher nicht vorgesehen, auch hätten CDU und SPD ihn nicht angesprochen. Mit allen kleinen Parteien, Gruppen und Bewerbern habe er gesprochen. „Wir von der WPW werden weitere Sondierungen erst unternehmen, wenn die SPD und die CDU überlegt haben, was sie nun mit wem machen wollen. Die übrigen Leute werden sich dann wohl zu einer Gruppe zusammenschließen.“

Von Ursula Kallenbach