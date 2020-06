Sollen Wedemarkstraße und Hartmannshof Einbahnstraßen werden?

Mellendorf

Der Gruppe aus FDP-Fraktion/Bündnis C im Wedemärker Rat geht das LED-Schild an der Wedemarkstraße in Mellendorf nicht weit genug. Gruppensprecher Erik van der Vorm hat deshalb erneut einen Antrag für eine veränderte Verkehrsführung im Dreieck von L190, Wedemarkstraße und Hartmannshof gestellt. So soll nach Ansicht der Politiker künftig die Gefahr von schweren Unfällen verringert werden. SPD und CDU lehnen den Vorschlag weiterhin ab. „Wir halten die Lösung der Gemeinde für sinnvoller“, sagt SPD-Fraktionsvorsitzender Jürgen Benk auf Anfrage.

Die Gruppe FDP/Bündnis C fordert, dass Hartmannshof zwischen L190 und Wedemarkstraße zur Einbahnstraße in Richtung Osten wird. Gleichzeitig sollen alle Fahrzeuge, die in Richtung L190 unterwegs sind, ausschließlich über die Wedemarkstraße fahren dürfen.

Anzeige

Ein Unfall wie Mitte Mai, bei dem ein vierjähriges Mädchen von einem Lastwagen erfasst und schwer verletzt wurde „darf nicht wieder auftreten“, heißt es in dem Antrag, den die Gruppe zum wiederholten Mal stellt. Er soll in die Vorlage zur Verbesserung der Verkehrssituation auf der L190 einfließen. Diese Drucksache hatte die Verwaltung im Vorfeld der Bauarbeiten auf der Landesstraße von der Regionsgrenze im Norden bis nach Langenhagen ausgearbeitet und zur Diskussion in die Politik gegeben. Das Land will die Strecke eigentlich ab 2021 in mehreren Abschnitten grundlegend sanieren. Auf die Wedemark kommt eine mehrjährige Baustelle zu. Doch der Zeitplan könnte aufgrund der Corona-Pandemie ins Wanken geraten.

Weitere NP+ Artikel

Ausschüsse lehnen Vorschlag ab

Van der Vorm hatte den Vorschlag bereits in den Ausschuss für Planen, Bauen und Umweltschutz eingebracht – und eine klare Abfuhr für diesen Lösungsansatz erfahren. Nur er selbst stimmte mit Ja. Auch im Verwaltungsausschuss „wurde der Antrag ebenfalls mit großer Mehrheit abgelehnt“, berichtet Rudi Ringe, CDU-Fraktionsvorsitzender im Rat. Bei dieser Lösung gebe es zwei zu spitze Kurven beim Abbiegen – von der L190 links in den Hartmannshof und von der Wedemarkstraße auf die L190 in Richtung Süden. Dies berge besonders, wenn große Lastwagen die Kurve nehmen müssten, „erhöhte Gefahren durch wahrscheinlichen Rangierverkehr für andere Verkehrsteilnehmer, vor allem für Fußgänger und Radfahrer“, sagt Ringe. Die CDU-Fraktion auch im Ortsrat sei „grundsätzlich mit der bestehenden Verkehrsführung zufrieden“.

CDU und SPD unterstützen LED-Tafel

Um zu verhindern, dass sich Lastwagen an der Gabelung von Wedemarkstraße zunächst links halten und dann vom Hartmannshof rechts auf die L190 abbiegen, hat die Gemeindeverwaltung vor einer Woche eine LED-Tafel installiert. Diese schnelle Lösung unterstützen SPD und CDU. Der neue Hinweis sorge für mehr Sicherheit. Jetzt wolle die SPD-Fraktion in Ruhe darüber beraten und gegebenenfalls weitere Lösung vorschlagen, damit die Wahrscheinlichkeit für Unfälle dort künftig verringert werden kann, kündigt Benk an. Auch die CDU will sich Ringes Angaben zufolge bei neuen Erkenntnissen nochmals mit dem Thema beschäftigen.

Die Gemeindeverwaltung sehe aktuell keinen Anlass zu prüfen, ob der Vorschlag von FDP/Bündnis C umsetzbar wäre, sagt Sprecher Ewald Nagel. Die Argumentation aus dem Bauausschuss decke sich mit der Ansicht der Kommune. Dort hatten mehrere Mitglieder der anderen Parteien befürchtet, dass Lastwagen in den teils spitzen Kurven Probleme beim Abbiegen bekommen könnten. Die Politik habe zu dem Thema aktuell eine klare Meinung und dem könne sich das Rathaus ja nicht widersetzen, sagt Nagel.

Das tägliche NP Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 13 Uhr im E-Mail-Postfach

Lesen Sie auch

Von Julia Gödde-Polley