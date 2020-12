Die Zahl der Patienten steigt rapide: Aktuell sind in der Wedemark 56 Menschen an Covid-19 erkrankt. Der Inzidenzwert erreicht mit 131,8 den dritthöchsten Wert in der Gemeinde seit Beginn der Corona-Pandemie. Ursächlich ist der Ausbruch in mehreren Pflegeheimen.