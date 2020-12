Brelingen

Ein Beamer hat in großen Lettern Schriftzüge an den Turm der Brelinger Kirche geworfen. Bei Dunkelheit führte diese Lichtinstallation im Dorf zu großer Aufmerksamkeit. Im Vorfeld musste diese neue Attraktion aber geheim bleiben. Wegen der Corona-Auflagen durfte diese Aktion im Vorfeld nicht beworben werden, teilt dazu der Kirchenvorstand mit.

Ein blauer Laserstrahl, der vom Brelinger Kirchengelände aus in den Nachthimmel strahlte, wies für rund eine Stunde Interessierten den Weg. Wie an den Wochenenden zuvor in Bissendorf und Mellendorf hatten Kirsti Krügener und Michael Janz die Lichtinstallation in Brelingen aufgebaut. Ausgangstext war das Kapitel 1 des Johannes-Evangeliums. Dort heißt es: „Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott.“ Ergänzt wurden diese biblischen Worte durch weltliche Texte, die per Internet von Brelingern beigesteuert worden waren.

„Diese Lichtinstallation war uns ein Bedürfnis und eine Herzensangelegenheit in der Zeit der Wortlosigkeit und der Dunkelheit“, betont Krügener. Sie und ihr Mann sind in der Wedemark zu Hause und beruflich vor allem in der Fotografie tätig. Doch wenn ihnen die Zeit dafür reif scheint, dann widmen sie sich künstlerischen Projekten. „Meistens ist es leise Kunst, wie diese Lichtinstallation“, sagt Krügener. In Brelingen, wie zuvor auch in Bissendorf und Mellendorf, hatte es den Menschen wohl gefallen.

Auf der Einbahnstraße durch das Weihnachtsdorf

Statt Weihnachtsmarkt haben nur jeweils drei hölzerne Marktbuden an den beiden Adventssonntagen öffnen dürfen. Quelle: Friedrich Bernstorf

Bereits zuvor hatten die Verantwortlichen der Brelinger Kirchengemeinde ein Weihnachtsdorf als kleinen Ersatz für den ausgefallenen Weihnachtsmarkt organisiert und so versucht, ein wenig Normalität zu bringen. An zwei Adventssonntagen kam das Provisorium in Zeiten der Corona-Pandemie gut an – nicht nur bei den Besuchern, sondern auch bei den Verkäufern, heißt es bilanzierend von Marion Bernstorf, der Vorsitzenden der Martini-Kirchengemeinde. So durften nach Abstimmung mit dem Ordnungsamt der Gemeinde Wedemark jeweils drei Marktbuden an den beiden Sonntagen auf dem Pfarrhof öffnen – selbstverständlich aber ohne Verzehrstände. Vielmehr konnten kleine Weihnachtsgeschenke aus Holz und Keramik sowie Textil- und Schmiedearbeiten erworben werden.

Bei Organisatoren kommen Erinnerungen an Anfangszeit hoch

„Ich fühlte mich ein wenig an unseren allerersten Weihnachtsmarkt erinnert, den wir 1983 an der Kirche veranstaltet haben“, blickt Bernstorf weit zurück. Damals wagte sie es, mit ihrem Team des Brelinger Kindergartens drei hölzerne Marktbuden aufzubauen. Es entstand seinerzeit der erste Weihnachtsmarkt in der Wedemark überhaupt. Doch zwei weitere Unterschiede zu damals gab es durchaus noch: Die Besucher mussten im Einbahnstraßensystem durch das kleine Weihnachtsdorf wandeln – und das Tragen eines Mund-Nasenschutzes war ebenfalls Pflicht. „Das hat alles ausnahmslos gut geklappt“, sagte Marion Bernstorf anschließend.

Sie hofft, dass im nächsten Jahr wieder der „richtige Weihnachtsmarkt“ der Kirchengemeinde öffnen darf, mit dann wieder rund 40 Ständen am Fuße der Kirche.

Von Sven Warnecke