Ein neues Archiv und mehr Platz für die Kita: Die Pläne für die Nachnutzung der auslaufenden Berthold-Otto-Schule in der Wedemark schreiten voran. Im Sommer werden in dem Gebäude in Mellendorf Räume frei. Viele Gruppen melden Interesse an – so auch ein neugegründeter Verein.