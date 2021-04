Das Kirchenradio der Kirchengemeinde Elze-Bennemühlen ist Ende März an den Start gegangen. Das Osterfest konnten Interessierte bereits per Funk miterleben. Nun können die Organisatoren sogar das gesamte Gemeindegebiet abdecken.

Am Gründonnerstag konnten Gemeindemitglieder der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Elze-Bennemühlen sich ihr Abendmahl to Go abholen und den Gottesdienst am Abend am Radio feiern. Quelle: Ute Weiß