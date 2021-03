Wedemark

Während SPD und CDU bereits eigene Bürgermeisterkandidaten für die Kommunalwahlen im September präsentiert haben, suchen die anderen politischen Akteure noch Bewerber für das Amt.

FDP sucht gemeinsamen Bürgermeisterkandidaten

Für die FDP versucht Erik van der Vorm gegenwärtig, mit den kleinen Parteien abzusprechen, einen gemeinsamen Kandidaten oder eine Kandidatin zur Bürgermeisterwahl aufzustellen. „Das kann auch ein parteiloser Bewerber sein“, sagte er auf Anfrage. Die Qualifikation, eine Verwaltung zu führen, sei entscheidend. Ein Bürgermeister oder eine Bürgermeisterin müsse Ansprechpartner für alle Wedemärker sein. Die aufstellenden Parteien müssten unabhängig davon ihre Programme verfolgen und im Wahlkampf dafür streiten, dass ihre Vertreter gewählt werden. Auch müssten Interessierte an der kommunalpolitischen Mitarbeit etwa in Ortsräten nicht der FDP beitreten. Die FDP hat van der Vorm zufolge Kandidaten beisammen für alle Ortsräte bis auf Resse und Berkhof sowie für die Wahl zum Gemeinderat. Interessenten können sich bei der Vorsitzenden der FDP Wedemark, Andrea Giese, unter E-Mail giese@fdp-wedemark.de melden.

Bündnis C tritt eigenständig für sich auf

Gemeinsam mit der FDP im Rat der Gemeinde bildet das Bündnis C in der Wahlperiode seit 2016 eine Gruppe; im Kommunalwahlkampf tritt jedoch jeder selbstständig auf. „Durch die gute Zusammenarbeit mit der FDP als Gruppe konnten in der Politik Akzente gesetzt werden, aber bis zur Wahl kämpft jeder erstmal für sich“, betonte Martin Schönhoff. Er vertritt das Bündnis C im Gemeinderat und im Ortsrat Hellendorf. Das Bündnis C strebe daneben auch den Antritt in anderen Ortsräten an, sagte Schönhoff. Es gebe zwar keinen regulären Ortsverband, sondern sei dem Landesverband unterstellt. „Uns scheint gerade in Zeiten einer großen Koalition die Darstellung anderer Meinungen und Ideen von den kleineren Parteien sehr wichtig“, betont Schönhoff. „Wichtig ist uns ein wertschätzendes Miteinander mit allen Vertretern im Rat ohne Ausgrenzung von Andersdenkenden.“ Dabei stehe das C für eine auf Werten gründende Politik im eigenen Lebensumfeld. Interessierte, die sich engagieren oder kandidieren möchten, können die E-Mail-Adressen martin.schoenhoff@web.de und emil.weigand@buendnis-c.de nutzen.

Auch Grüne suchen Bürgermeisterkandidaten

Die Grünen Wedemark hoffen, nach den Kommunalwahlen im Rat der Gemeinde mit einer größeren Fraktion auftreten zu können. Dort halten sie derzeit drei Sitze. Parallel zur Mitgliederwerbung haben auch die Grünen sich in diesen Wochen außerdem um mögliche Kandidaten für das Bürgermeisteramt in der Wedemark bemüht. Vorgespräche haben Kathrin Kuhfß zufolge noch nicht zu einem Ergebnis geführt. Einige Grüne hätten sich aber schon für einen Listenplatz interessiert, sagte die Parteivorsitzende des Grünen-Ortsverbandes. Vor allem in Ortsräten fehlt Grünen-Personal: Die Partei ist in Bissendorf, Bissendorf-Wietze und Elze/Meitze mit je einem Sitz vertreten. Die Gelegenheit, grüne Politik vor der Haustür mitzugestalten, biete sich jetzt zu den Kommunalwahlen an, sagt Kuhfß. Sie ist Ansprechpartnerin für Interessierte unter Telefon (05130) 40254.

WWR steckt noch in Gesprächen

Auf der Suche nach einem Bürgermeisterkandidaten ist auch die WWR (Wählergemeinschaft Wedemark Resse). „Wir haben einen Kandidaten ins Auge gefasst, müssen die Gespräche aber noch zu einem Ende bringen“, sagte WWR-Sprecher Andreas Ringat auf Anfrage. Die Mitgliederwerbung gestalte sich Corona-bedingt schwierig. „Persönliche Kontakte sind ja sehr eingeschränkt. Wir versuchen im Freundes- und Bekanntenkreis noch Interessierte für die Kandidatenlisten zu gewinnen. Jeder ist eingeladen, bei der WWR mitzuwirken“, betonte Ringat. Interessenten können die E-Mail-Adresse info@waehlergemeinschaft-wedemark-resse.de nutzen.

Im Resser Ortsrat stellt die WWR mit drei Sitzen die größte Fraktion, gegenüber jeweils zwei Sitzen von SPD und CDU. Auch im Gemeinderat hält die WWR einen Sitz. Die Wählergemeinschaft rechnet sich zu, fünf Jahre für ein großes neues Baugebiet in Resse gekämpft zu haben – mit Erfolg. „Neues Land“ wird derzeit von der Gemeinde vermarktet.

WGW setzt auf mündige Kandidaten

Als eine unabhängige Wählergemeinschaft hat sich die WählerGemeinschaft Wedemark (WGW) seit ihrer Gründung als Verein 2006 in der Wedemark fortlaufend weiterentwickelt und ausgedehnt. Der Vorsitzende Patrick Cordes vertritt die WGW im Gemeinderat und ist Bürgermeister in Brelingen. Die WGW stellt dort zwei weitere Ortsratsmitglieder und hat auch für die Ortsteile Mellendorf/Gailhof, Elze/ Meitze und Berkhof/Bennemühlen/Oegenbostel jeweils einen Vertreter in die Ortsräte entsenden können.

Es sei besonders ihr Demokratieverständnis, mit dem die WGW die Wedemark verändern möchte, erläuterte der Vorsitzende im Hinblick auf die Kommunalwahlen. „Bei uns gibt es keinen Fraktionszwang; jedes Mitglied ist angehalten, frei seine Meinung zu äußern.“ Wer Interesse habe, die WGW in seinem eigenen Ortsrat in der Wedemark oder im Gemeinderat zu vertreten, könne sich an den zweiten Vorsitzenden, Henning Thies, unter Telefon (05130) 40746 oder per E-Mail unter info@wgwedemark.de wenden.

In Brelingen gilt die Sorge der WGW (Wählergemeinschaft Wedemark) besonders auch Baugebieten. Am Ortseingang aus Richtung Mellendorf soll linksseits Wohnbebauung den Ort erweitern. Quelle: Ursula Kallenbach

AfD will Vakuum füllen

Für die AfD ist die stellvertretende Vorsitzende des Ortsverbands Wedemark, Antje Lange, allein Ratsfrau im Gemeinderat. Die Ziele der AfD zu den Kommunalwahlen beschrieb auf Anfrage Dirk Brandes, der sowohl den AfD-Gemeindeverband wie den Kreisverband Hannover-Land führt. Ein Ziel sei es, „die Bürger zu sensibilisieren, dass sie der politische Willensträger sind und stärker mit in das politische Geschehen in der Wedemark eingebunden werden“. Dabei stehe die AfD für eine konservative politische Ausrichtung und wolle das Vakuum füllen, das von den etablierten Parteien hinterlassen wurde. Auch auf der kommunalpolitischen Ebene sei erkennbar, dass die AfD als Opposition weitgehend im Politikgeschäft gemieden werde, stellte der Vorsitzende fest.

Der AfD-Gemeindeverband Wedemark wurde 2016 gegründet. Seither stehen Brandes und Lange an der Spitze und sind Ansprechpartner für Interessierte: per E-Mail an antje.lange@afd-hannover-land.de, Telefon (0176) 8176 3124 und dirk.brandes@afd-hannover-land.de, Telefon (0176) 34442888.

Die Linke: ein Einzelkämpfer

Und schließlich: Zu Kandidaturen im Kommunalwahlkampf habe Die Linke Wedemark zurzeit Rundfragen im Umlauf, sagte auf Anfrage Clemens Strube, der „Statthalter“ der Linken im Rat der Gemeinde Wedemark. Positive Rückmeldungen vermisse er bisher. „Ich werde das wohl wieder als Einzelkämpfer übernehmen müssen.“

Aus Protest soll es nun in die Politik gehen

Die Bürgerbewegungen Bürgerinitiative (BI) Gailhof/Meitze und der Verein BLW (Bürger für eine lebenswerte Wedemark) – seit Jahren bekannt als Gegner der Industrieansiedlung Neuer Hessenweg am Ortsrand von Gailhof – wollen nun auch in die Kommunalpolitik aktiv werden.

Aus ihren Reihen haben sich einige Aktive zusammengefunden, um bei den Kommunalwahlen im Herbst anzutreten.

Von Ursula Kallenbach