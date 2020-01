Seniorenbeirat fordert mehr Sicherheit für Fußgänger

Wedemark

Der Frust sitzt tief beim Seniorenbeirat der Gemeinde Wedemark. Seit fünf Jahren hat das Gremium immer wieder Vorschläge zur Verbesserung der Bedingungen für alle Verkehrsteilnehmer in der Kommune eingebracht – also auch der für Fußgänger. Doch geschehen sei bislang nur wenig, sagt Manfred Homann, stellvertretender Sprecher des Seniorenbeirates, „und das, obwohl hier großer Bedarf besteht“.

Er wisse zwar, dass der Gemeindeverwaltung bei der Umsetzung der Anträge – etwa zum Bau sicherer Fußgängerüberwege mit Ampeln oder Zebrastreifen – vielfach die Hände gebunden seien, da für die betroffenen Streckenabschnitte die Region Hannover oder das Land Niedersachsen als sogenannte Straßenbaulastträger verantwortlichen seien. Der Wunsch des Seniorenbeirats lautet dennoch, dass sich die Kommune künftig stärker bei den zuständigen Behörden einbringen möge. Denn von einer sicheren Straßenquerung, sagt Homann im Gespräch mit dieser Zeitung, profitierten nicht nur Senioren, sondern auch Schulkinder.

Seniorenbeirat formuliert zahlreiche Anträge

Aus diesem Grund hat das Gremium nun eine Reihe von Anträgen formuliert, die im nächsten Verkehrsausschuss der Wedemark am 16. Januar diskutiert werden sollen. In erster Linie gehe es darum, die Belange der Fußgänger stärker zu berücksichtigen. „Es hat einen Wandel im Verkehrsbereich gegeben“, sagt Homann. Nicht nur in Mellendorf, sondern unter anderem auch in Bissendorf und Elze. Der Bevölkerungszuwachs und die Ansiedlung von Gewerbe hätten zu einer Zunahme des Individualverkehrs geführt. Zudem sei in den vergangenen Jahren verstärkt der Zweiradverkehr berücksichtigt worden.

Homann sowie Seniorenbeiratsmitlied Kathrin Müsken-Graucob und Gremiensprecherin Erika Ebeling sind sich sicher, dass diese Erfolge auch an der starken Lobby gelegen haben. Fußgänger indes hätten keine Lobby. „Die bleiben auf der Strecke“, sagt Homann. Beispiele habe er mehrere parat. Etwa den Einmündungsbereich der Kuhstraße auf die Burgwedeler Straße in Bissendorf. Oder den „Problembereich“ Schaumburger Straße/Wedemarkstraße in Mellendorf. Dort seien Fußgänger in Gefahr, sagt Homann.

Gefährlicher Streckenabschnitt für Fußgänger: die Einmündung der Kuhstraße in die Burgwedeler Straße in Bissendorf. Quelle: Sven Warnecke

Alle Verkehrsteilnehmer sollen gleich behandelt werden

Das kann die Polizei Wedemark für den Bereich Schaumburger Straße/Wedemarkstraße sogar mit Zahlen belegen. Laut der jüngsten Verkehrsunfallstatistik kommt es speziell auf dem Zebrastreifen nicht nur regelmäßig zu brenzligen Situationen, sondern auch zu Kollisionen und verletzten Fußgängern.

Man wolle aber niemandem einen Vorwurf machen, was in der Vergangenheit planerisch verkehrt gelaufen sei, sagt Homann. Er fordert vielmehr intelligente Lösungen für die Zukunft, die etwa die Ausweisungen von Neubaugebieten beinhalten. Es gehe um Kompromisslösungen, die alle Verkehrsteilnehmer gleichermaßen berücksichtigten, ergänzen Ebeling und Müsken-Graucob.

Öffentlicher Nahverkehr muss bessere Alternative bieten

Bereits jetzt, sagt Homann, könnten alle Verkehrsteilnehmer, ob Auto- oder Radfahrer wie auch Fußgänger, dabei helfen, die Situation zu verbessern: „Rücksichtnahme gilt für alle.“ Man wolle die Autofahrer auch nicht „generell verteufeln“, unterstreicht Müsken-Graucob. Viele seien beruflich auf ein motorisiertes Fahrzeug in der Wedemark angewiesen – was auch daran liege, dass der öffentliche Nahverkehr nicht genügend Verbindungen anbiete.

Im Bereich öffentlicher Nahverkehr müsse daher nachgesteuert werden. Um Lösungen zu finden, dürfe nicht prinzipiell von vornherein „Nein gesagt werden“, fordert Homann. Hoffnungen setzt der Beirat auf den noch ausstehenden Verkehrsentwicklungsplan, den die Gemeinde Wedemark aufstellen lässt.

Beirat sucht Mitstreiter 27 Prozent der Wedemärker sind älter als 60 Jahre. Umso wichtiger sei die Arbeit im Interesse der Senioren, findet die Gemeindeverwaltung. Am 18. März wird der Seniorenbeirat neu gewählt – und das aktuelle Gremium sucht dafür weitere Mitstreiter. Dass eine Verjüngung des Beirats nötig ist, daraus machen die Vorstandsmitglieder Erika Ebeling, Manfred Homann und Kathrin Müsken-Graucob keinen Hehl. Im vergangenen Jahr seien zwei sehr aktive Mitglieder aus dem siebenköpfigen Seniorenbeirat gestorben. „Wir brauchen Nachfolger“, sagt Ebeling. Es solle auch noch eine Informationsveranstaltung geben. Aufgabe des 1992 gebildeten Gremiums sei es, „Rat und Verwaltung bei der Wahrnehmung der besonderen Lebensinteressen der Seniorinnen und Senioren zu beraten, zu unterstützen und zum Wohl der älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger mitzuwirken“, heißt es aus dem Rathaus in Mellendorf. Der Seniorenbeirat sei ein unabhängiges und überparteiliches Gremium. „Der Seniorenbeirat besteht aus sieben Mitgliedern“, erklärt Wedemarks Gemeindesprecher Ewald Nagel. Zu den Aufgaben gehöre, die kommunalen Behörden und die Öffentlichkeit auf die Anliegen der älteren Generation aufmerksam zu machen, an Lösungen und Verbesserungen aktiv mitzuarbeiten. „Das Gremium setzt sich aktiv für eine kooperative und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Seniorengruppen, Ämtern, Wohlfahrtsverbänden und Organisationen ein“, sagt Nagel. Wer Interesse an einer Mitarbeit hat, kann sich bei Elke Ebeling unter Telefon (0173) 6077000, Kathrin Müsken-Graucob, Telefon (05130) 7338 oder per E-Mail an naujokchor@freenet.de oder Manfred Homann, Telefon (05130) 79680, melden.

