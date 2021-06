Scherenbostel

Das Seminaraktionszentrum in Scherenbostel startet nach dem monatelangen Corona-Lockdown am Sonnabend, 10. Juli, von 10 bis 11 Uhr in den Räumen Am Husalsberg 7 wieder mit seinem Themencafé. Axel Behnke berät dabei zu Themen rund um Computer und Smartphones.

Wer daran teilnehmen möchte, kann sich für die bessere Planung unter Telefon (0 51 30) 6 01 13 anmelden. Die Beratung soll künftig einmal im Monat angeboten werden.

Darüber hinaus lädt der Verein seine Mitglieder zur turnusgemäßen Mitgliederversammlung für Dienstag, 13. Juli, ein. Diese beginnt um 19.30 Uhr als sogenannte Klappstuhlveranstaltung auf dem Hof Brüggemann an der Resser Straße in der Scherenbosteler Siedlung Buchholz.

Von Sven Warnecke