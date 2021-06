Mellendorf

Schon vor Wochen hatte Geschäftsführer Ingo Haselbacher verkündet, die Eishalle zum ersten Mal auch über den Sommer betreiben zu wollen. Denn die Vereinsgruppen in der Wedemark konnten über den Winter wegen der Corona-Pandemie nicht trainieren. Nun profitiert die erste Gruppe von der Öffnung. Die Eiskunstlaufsparte der Wedemark Scorpions startet eine Sommer-Eislaufschule.

So können Sie sich anmelden

Wer bei den Eiskunstläufern des ESC mittanzen möchte und zwischen 2014 und 2017 geboren ist, kann sich jetzt anmelden. Der Kurs beginnt ab Mittwoch, 30. Juni, in der Hus de Groot Arena in Mellendorf in der Zeit von 16 bis 17 Uhr. Insgesamt gibt es fünf Termine zum Preis von 45 Euro, inbegriffen sind auch Leihschlittschuhe. Die Eiskunstlauftrainerin Katja Bögelsack wird die Kurse leiten. Weitere Infos und die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es per E-Mail an katja.boegelsack@esc-wedemark-scorpions.de oder unter Telefon (0157) 38499892

Von Sebastian Stein