Elze

Die Jugendlichen der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Elze-Bennemühlen engagieren sich auch dieses Jahr wieder für Schüler und unterstützen so viele Familien beim Schulanfang.

Konfirmanden informieren über die Spendenaktion

Auch in der Wedemark gibt es bedürftige Kinder. Besonders zum Schulanfang wird das deutlich, wenn viel neues Schulmaterial angeschafft werden muss – vielleicht sogar gleich für mehrere Kinder. Das kann den Finanzplan mancher Familie schwer belasten. Schon seit einigen Jahren sammelt die Kirchengemeinde Elze deshalb immer wieder für Kinder im Grundschulalter. Mithilfe der Konfirmanden möchte die Gemeinde auch in diesem Jahr Kartons mit dem nötigsten Schulmaterial sammeln und diese in der Wedemark verteilen.

Am Sonnabend, 5. Juni, werden die Konfirmanden in Elze an Informationsständen vor der Apotheke, vor Lotto-Toto und der Landschlachterei Dettmers über das Projekt berichten. Dort zeigen sie dann auch Musterkartons, um die Einwohner zu ermuntern, an der Aktion teilzunehmen – ganz praktisch oder auch in Form von Spenden. Im vergangenen Jahr waren so 102 Schuhkartons gefüllt worden.

Jeder kann Karton packen oder Geld spenden

Jeder Interessierte kann selbst einen Schuhkarton packen. Was dort hinein gehört, erfährt man auf Infozetteln, die im Kirchenbüro und vielen Geschäften ausliegen, sowie im Internet auf www.kirche-elze.de. Die Schuhkartons sollten bis 7. Juli im Kirchenbüro in Elze abgegeben werden.

Wer die Aktion mit Geldspenden unterstützen möchte, kann dies über das folgende Spendenkonto tun:

Kontoinhaber: KKA Burgdorfer Land

Kreditinstitut: Evangelische Bank e.G.

BIC: GENODEF1EK1

IBAN:DE85 5206 0410 0000 0060 41

Verwendungszweck: 1140 - Schulkartonaktion 2021

Schon mit zwölf Euro lässt sich ein Schuhkarton füllen, der Kindern direkt hilft. Für weitere Fragen steht die Kirchensekretärin unter Telefon (05130) 2922 zur Verfügung.

Von Frank Walter