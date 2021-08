Gailhof

„Während Corona waren wir im Wechselbad der Gefühle“, sagte Peter-Phillip Kienast, Geschäftsführer der Kienast Unternehmensgruppe aus Gailhof. Die Auswirkungen der Pandemie spüre der Schuhhändler immer noch enorm. Bei einem Besuch der CDU Wedemark gemeinsam mit dem CDU-Bundestagsabgeordneten und Bundesvorsitzenden der Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT), Carsten Linnemann, stellten er und sein Mitgeschäftsführer Marco Kling ihre Firma vor.

Immer wieder komme es aufgrund einzelner Infektionen zu Hafenschließungen in Asien, berichtete Kienast. Auch die Geschäftsreisen nach China könnten die Geschäftsführer und ihr Team aufgrund der hohen Quarantäneauflagen noch nicht wieder aufnehmen. „Wir sind vor Corona mehrfach im Jahr nach China geflogen“, sagte Kienast. „Aber irgendwie geht es trotzdem.“ Neue Produkte würden aktuell über Videocalls und Fotos abgenommen.

Die CDU Wedemark besucht zusammen mit dem MIT-Bundesvorsitzenden Carsten Linnemann (Dritter von links) und ihrem Bürgermeisterkandidaten Marco Zacharias (rechts) das Schuhhandelunternehmen Kienast in Gailhof. Quelle: Leona Passgang

60 Prozent der Schuhe stammen aus China

Das Unternehmen führt sechs Marken in ganz Deutschland, darunter das ABC-Schuhcenter, Streetshoes und Schuhpark. In ihren Filialen verkauft die Kienast-Gruppe zum Großteil die eigenen Kollektionen, aber auch bekannte Herstellermarken. „Wir gehören zu einem der größten Schuhfilialisten in Deutschland“, sagte Kienast, der das Familienunternehmen vor zehn Jahren von seinem Vater übernommen hatte.

Ein Großteil der Schuhproduktion sei in China angesiedelt. Etwa 60 Prozent der Schuhe würden dort für die verschiedenen Marken produziert. Insgesamt lasse das Unternehmen 85 bis 90 Prozent seiner Schuhe in Asien herstellen. Ein Grund dafür seien unter anderem die Applikationen auf Sportschuhen, die an einem Produktionsstandort in Europa die Schuhe um ein Vielfaches teurer machen würden.

Kienast-Gruppe: 2020 und 2021 sind zwei harte Verlustjahre

Während der Corona-Pandemie war das Unternehmen auf finanzielle Unterstützung angewiesen, berichtete der Geschäftsführer. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden in Kurzarbeit geschickt. Schon im ersten Lockdown hatte die Firma einen Kredit aufnehmen müssen, im Mai dieses Jahres erhielt sie eine Überbrückungshilfe vom Bund. „Das war ein gutes Medium, das aber erst auf Nachdruck kam. Sonst hätten wir wahrscheinlich noch länger warten müssen“, sagte Kling. Insgesamt seien das vergangene und dieses Jahr „zwei harte Verlustjahre“ für das Unternehmen gewesen.

Die beiden Geschäftsführer hätten sich gewünscht, dass die Öffnung der Geschäfte „weniger zaghaft“ vorgenommen worden wäre. „Schuhe sind ein Grundbedürfnis, Füße verändern sich permanent“, sagte Kienast.

Von Leona Passgang