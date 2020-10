Resse

Nach einem Hinweis von Zeugen ist die Polizei Wedemark am Sonnabend gegen 12.30 Uhr zu einem ehemaligen Waldparkplatz an der Landesstraße 380 kurz hinter dem Ortsausgang von Resse in Richtung Negenborn gefahren. Dort entdeckten die Beamten einen schrottreifen Opel Astra, den Umweltfrevler entsorgt hatten.

Die Polizei bittet nun Zeugen, sich unter Telefon (05130) 9770 zu melden.

Von Sven Warnecke