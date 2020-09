Gailhof

Mehr als 18 Hektar bisheriges Ackerland zwischen dem Ortsrand von Gailhof und dem Neuen Hessenweg – das entspricht etwa 18 Fußballfeldern – sollen nach den Plänen der Gemeinde Wedemark in ein weiteres Gewerbegebiet umgewandelt werden. Die Wirtschaftsförderin der Kommune, Antonia Hingler, sieht den Bedarf für die Flächen in der Wedemark durch die jüngsten Entwicklungen bestätigt: Elf kleine und mittlere Unternehmen mit jeweils fünf bis 100 Beschäftigten hätten bisher ihr Interesse angemeldet.

Die Betriebe stellen Hingler zufolge einen Querschnitt der Unternehmenslandschaft dar: Dienstleister, Handwerk und produzierendes Gewerbe. Bauflächen für lokale Betriebserweiterungen und weitere passende Firmen werden im südlichen Teil des geplanten Gewerbegebiets vorgehalten. Dagegen wird der Nordabschnitt als Industriegebiet ausgewiesen und soll Flächen für logistiknahe Unternehmen schaffen.

Fast alle Bewerber aus der Wedemark

Bewerbungen für den Südabschnitt waren bis zum 31. August möglich. Nur drei Betriebe haben Hingler zufolge aus Nachbarkommunen angefragt, alle anderen aus der Wedemark. Die Auswertung habe sie nicht überrascht. „Die Zusammensetzung habe ich genau so erwartet. Der Querschnitt der Anfragen spiegelt ziemlich exakt wieder, was mir in meiner Zeit als Wirtschaftsförderin immer wieder mitgeteilt wurde. Deshalb wird auch das Gewerbegebiet am Neuen Hessenweg eine echte Chance für unsere örtlichen Unternehmen sein.“ Dass Betriebe aus dem klein- und mittelständischen Gewerbe wieder abspringen werden, wenn es ernst wird, schließt Hingler aus. „Es haben sich bisher nur diejenigen Unternehmen gemeldet, die fest davon überzeugt sind, dass der Standort realisiert wird. Ich bin sicher, dass sich viele andere noch bei uns melden werden, wenn der Bebauungsplan beschlossen ist und damit Rechtssicherheit bietet“, meint sie.

Ortsrat und Ausschuss beraten

Der Ortsrat Mellendorf-Gailhof und der Fachausschuss Planen und Bauen haben am Montag, 28. September, ab 18 Uhr im Forum des Schulzentrums, Fritz-Sennheiser-Platz 1, in aufeinander folgenden Sitzungen das riesige Paket an Verwaltungsvorarbeit auf dem Tisch, das für den Flächennutzungsplan und den Bebauungsplan für das betreffende Gebiet zur politischen Beratung erforderlich ist. Umfangreiche Gutachten, Umweltbericht und Einwendungen Einzelner sowie von Verbänden und Vereinen zu dem von Beginn an auch umstrittenen Vorhaben waren zu berücksichtigen, wurden aber nach Überzeugung der Verwaltung abgearbeitet. Am Montag, 5. Oktober, diskutiert der Gemeinderat über die Pläne.

Initiativen protestieren erneut gegen Gewerbegebiet Mit einer Demonstration wollen die Bürgerinitiative (BI) und der Verein Bürger für eine lebenswerte Wedemark (BLW) am Montag, 28. September, um 17 Uhr erneut öffentlich ihre Bedenken gegen das geplante Gewerbegebiet auf den Flächen westlich des Neuen Hessenwegs kundtun. Nach Auskunft von Margarethe Stöckl Garland von der BI geschieht das aber nicht am Neuen Hessenweg in Gailhof, sondern direkt vor dem Rathaus in Mellendorf. swa

Lagerplätze sind nicht erlaubt

Ein Vorzeigegebiet könne am Neuen Hessenweg nicht entstehen, schränkt Hingler ein. „Gesetzlich, über den B-Plan, dürfen wir nicht Auflagen wie eine Fotovoltaikanlage oder eine Wärmepumpe vorschreiben. Das kann man nur mit städtebaulichen Verträgen mit jedem einzelnen Betrieb machen. Und das werden wir auch tun, damit wir einen Mindeststandard haben.“ Es werde mit jedem einzelnen Interessenten entsprechend verhandelt. „Wir haben den politischen Auftrag, das Gebiet so zu entwickeln.“ Somit werde also das Gebiet zwar kein ökologisches Modellprojekt wie zuletzt die von der Region geförderte Tischlerei Biesel im Gewerbegebiet Bissendorf, aber es gebe immerhin „Mindeststandards“. Für den Südabschnitt am Neuen Hessenweg hält die Wirtschaftsförderin fest: „Es wird keine 08/15-Verkäufe geben, und es werden keine Lagerplätze erlaubt werden.“

Alle Interessenten sind weiter im Rennen

Die Preise werden nach Angaben Hinglers laut Satzungsbeschluss zwischen 90 und 95 Euro je Quadratmeter liegen – die Flächen sind damit bereits voll erschlossen. „Die Preise sind in die Höhe gegangen. In Nachbarkommunen werden 100 Euro verlangt“, sagt Hingler. Das Verfahren geht weiter, wenn der Bebauungsplan beschlossen ist. Und es sind alle Interessenten weiter im Rennen: „Wir werden mit allen Betrieben reden, vorrangig aber mit unseren lokalen Unternehmen“, kündigt die Wirtschaftsförderin an.

Von Ursula Kallenbach