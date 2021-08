Mellendorf

Der Tauchclub Barakuda Mellendorf veranstaltet am Freitag, 27. August, ab 17 Uhr im Freibad Wietze ein Schnuppertauchen. Bis zu 20 Erwachsene und Kinder ab zwölf Jahren werden von erfahrenen Tauchlehrern begleitet und können „einfach mal abtauchen“.

Organisator John Pommerening sieht das als eine tolle Gelegenheit, um auszuprobieren, ob einem das Tauchen liegt. Der Tauchverein verleiht die komplette Ausrüstung an die mutigen Einsteiger. Die Anmeldung erfolgt per E-Mail an schnuppertauchen@tc-barakuda.de. Erwachsene zahlen 15 Euro.

Der Tauchclub informiert an diesem Tag auch über anstehende Veranstaltungen wie Tauchausflüge und -urlaube. Aktuelle Informationen sind zudem auf www.tc-barakua.de zu finden.

Von Nina Andresen