Wedemark

Nicht nur die Medien berichten von einem Wetterereignis: So viel Schnee fällt in der Tat nicht alle Jahre. Doch in der Gemeinde Wedemark waren die Mitarbeitenden des Bauhofs gut vorbereitet, heißt es jetzt von Rathaussprecher Magnus Wurm. Aktuell seien die Straßen geräumt, die in der entsprechenden Satzung festgelegt wurden. Doch nun sollen auch die Strecken von Schnee und Eis befreit werden, für die üblicherweise die Anlieger selbst verantwortlich sind, kündigt Bürgermeister Helge Zychlinski (SPD) an.

Wer in der Wedemark die Wege von Schnee und Eis befreien muss, ist in der Gemeinde klar geregelt. Der Bauhof räumt all jene Straßen, die in der Satzung beziehungsweise dem entsprechenden Verzeichnis festgelegt sind. Alle anderen Wege müssen die Anlieger selbst räumen. Der Wedemärker Winterdienst enthält das Räumen der Fahrbahnen, dafür werden jährlich entsprechende Gebühren fällig. Diese Straßenreinigungssatzung regelt nach Auskunft von Rathaussprecher Wurm auch, „dass die Anlieger innerhalb der geschlossenen Ortslage für den Winterdienst auf den Gehwegen zuständig sind“.

Schneefall und Windböen haben Winterdienst gefordert

Mit diesem Traktor fährt Jens Jakubowski zu seinen Streueinsätzen. Quelle: Lisa Höfel

Der anhaltende Schneefall und die starken Windböen hatten in den vergangenen Tagen den Einsatz aller dafür verfügbaren Mitarbeiter und Fahrzeuge des Bauhofs gefordert. Langsam, aber sicher hat sich die Witterung indes beruhigt. Aus diesem Grund sollen die Bediensteten der Wedemark nun bei möglichen freien Kapazitäten auch auf weiteren Straßen den Schnee räumen, kündigt der Bürgermeister an – um so auch einen Beitrag „zur Sicherheit und Mobilität zu leisten“, betont der Verwaltungschef. Doch das ginge nicht alles gleichzeitig. Aus diesem Grund bittet Zychlinski die Bürger auch um ein wenig Geduld.

Priorität haben nach Auskunft der Gemeinde zunächst Straßen, auf denen auch Linienbusse unterwegs sind und es dort auch Haltestellen gibt. Doch auch das allgemeine Verkehrsaufkommen und der generelle Straßenzustand seien maßgeblich. „Selbstverständlich genießen die in der Satzung vorgesehenen Straßen weiterhin Vorrang, sollte es zu Straßenglätte oder erneutem Schneefall kommen“, hebt Zychlinski hervor.

Überarbeitung der Straßenreinigungssatzung

Gleichzeitig kündigt er an, dass die Straßenreinigungssatzung der Gemeinde perspektivisch überarbeitet wird. So soll in Zusammenarbeit mit den Ortsräten weiterer Straßen aufgenommen werden – etwa jene, wo bislang auf Wunsch der Anwohner kein Winterdienst vonseiten der Kommune durchgeführt worden ist. Nach Angaben Zychlinskis sei das Gegenteil von vielen Anrufern jedoch nun an das Rathaus herangetragen worden.

Von Sven Warnecke