Schließzeiten an Bahnübergängen stellen Feuerwehr vor Herausforderung

Staus an den Bahnübergängen gehören in der Wedemark zum täglichen Bild dazu. Jede Stunde passieren mehrere Züge die Knotenpunkte von Schienen und Straße – Autofahrer, Radfahrer und Fußgänger müssen dann warten. Teilweise mehrere Minuten lang steht der Verkehr still, bis die Bahn kommt. Auch für die Feuerwehr, die Polizei und die Rettungsdienste sind die langen Schließzeiten ein Problem. Im Ernstfall verlieren sie dort wichtige Minuten. Denn: „Wir bleiben stehen, so lange die Schranke unten ist. Egal, wie das Szenario ist“, sagt Gemeindebrandmeister Maik Plischke. „Ja, das stellt die Feuerwehr und den Rettungsdienst schon vor Herausforderungen.“

Feuerwehr positioniert sich vor der Schranke

Es komme häufiger vor, dass die Feuerwehr auf dem Weg zum Einsatzort vor den Bahnübergängen warten müsse, bis ein Zug kommt. Doch die Fahrzeuge reihen sich nicht in der Schlange ein, sondern nutzen die freie Gegenfahrbahn und positionieren sich so in der ersten Reihe. Zudem geben die Betroffenen ein kurzes Signal an die Leitstelle. Oftmals sei die Mellendorfer Ortsfeuerwehr betroffen. „Das frisst schon Zeit“, bestätigt Plischke. Ziel sei es, immer 18 Einsatzkräfte innerhalb von neun Minuten – das ist die Frist – am Alarmierungsort zu haben.

Schließzeiten sind im Feuerwehrbedarfsplan verankert

Bei der Anfahrt seien die Schranken als Blockade miteingerechnet – auch im Feuerwehrbedarfsplan. Es obliege der Verwaltung und den Politikern zu handeln. Sollte eine Ortsfeuerwehr vor den Schranken warten müssen, werde gegebenenfalls eine andere Feuerwehr nachalarmiert, berichtet Plischke. So sei immer gewährleistet, dass Retter vor Ort sind.

Bahn: Regelwerk gibt Schließzeiten vor

Auch örtliche Kommunalpolitiker ärgern sich über die teils langen Schließzeiten der Schranken. Einige fordern, die Technik der Anlagen umzurüsten und zu erneuern. Die Deutsche Bahn verweist auf Anfrage auf das Regelwerk der DB Netz AG, aus dem sich die Schließzeiten ergeben. Diese seien „an den bundesweiten Anlagen in etwa gleich“, schreibt eine Sprecherin. Bei Übergängen mit Schranken müssten Autofahrer gegebenenfalls auch länger als vier Minuten warten.

„ Sicherheit geht vor“

„ Sicherheit geht vor“ hieß es von der Bahn bereits im vergangenen Jahr. „Die Schließzeiten von Bahnübergängen sind generell so lange wie nötig und so kurz wie möglich.“ Abhängig seien diese unter anderem von der Nähe der Bahnhöfe oder Entfernung der Einschaltkontakte, berichtete eine Sprecherin.

Technik und Schilder werden regelmäßig überprüft

Die Deutsche Bahn macht auf Anfrage keine genauen Angaben zu den einzelnen Bahnübergängen in der Wedemark und der dort verbauten Technik. Es gebe jedoch alle zwei Jahre vor Ort sogenannte Verkehrsschauen, schreibt die Sprecherin. Dabei werden die vorhandene Beschilderung und die Technik inspiziert, und es werde geschaut, ob diese noch ausreichend sind oder erneuert werden müssen. Wenn sich die Bedingungen rund um den Übergang ändern, etwa weil ein neues Wohngebiet in der Nähe entsteht, gebe es solche Termine auch außerhalb des zweijährigen Rhythmus. Nach Unfällen gebe es überdies Sondertermine.

