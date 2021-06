Brelingen

Seit drei Jahren gibt es den Betrieb von Sattlermeister Jens Jadischke an der Hauptstraße in Brelingen. Doch in dem Dorf ist der Handwerker beileibe nicht neu. Er ist dort geboren – 1969 bei einer Hausgeburt, wie er stolz berichtet. Der 53-Jährige, der nach der Ausbildung beim renommierten Sattelhersteller Passier in Langenhagen lange dort arbeitete – auch als Betriebsleiter – sei Brelingen nie „untreu“ geworden – außer im Urlaub oder auf Geschäftsreisen.

Jadischke passt Sattel an

Umso mehr ärgert es Jadischke, dass die Gemeindeverwaltung ihm bei den Wünschen nach Expansion. „Steine in den Weg räumen“ würde, wie er sagt. Am Hellendorfer Weg hatte Jadischke im Dezember 2019 ein 4000 Quadratmeter großes Grundstück gekauft, um seine bislang auf 65 Quadratmeter beengte Werkstatt samt Verkaufsraum auf künftig 400 Quadratmeter erweitern zu können. Denn verkaufen könne man nur, was der Kunde auch zu sehen bekomme, meint der Sattler, der zurzeit bisweilen auch in seiner Wohnung arbeiten muss. Einen Bauantrag hat er Anfang 2020 gestellt. Doch seither sei nichts passiert, moniert der Handwerksmeister.

Auf diesem Areal am Hellendorfer Weg möchte die Familie Jadischke ihren Betrieb erweitern. Quelle: Sven Warnecke

Jadischke passt Sattel an

Die Expansion sei angesichts der Nachfrage der Kundschaft, die von Hobbyreitern bis hin zu namhaften Profisportlern aus dem ganzen Bundesgebiet reicht, notwendig. Für diese passt Jadischke die von renommierten Herstellern gefertigten Sättel und andere Gegenstände an. Der Sattlermeister spricht von „Rohlingen“, die von ihm auf Mensch und Pferd zugeschnitten werden.

Handwerksmeister Jens Jadischke macht hochwertige Sättel für Mensch und Pferd passend. Quelle: Sven Warnecke

Kinder sollen Betrieb übernehmen

Perspektivisch sollen seine Kinder den Betrieb übernehmen. Dafür müsse dieser aber zukunftsfähig aufgestellt sein. Das habe die Familie schließlich dazu bewogen, erweitern zu wollen. Jadischkes Tochter absolviert aktuell eine kaufmännische Ausbildung – sie soll sich später um das Geschäftliche kümmern. Sein Sohn beginnt zum 1. August in der Brelinger Werkstatt eine Lehre als Sattler. Jadischke kann sich nach der Expansion an neuer Wirkungsstätte durchaus vorstellen, auch noch weitere Mitarbeiter zu beschäftigen.

Für die Kunst des Sattlers sind auch vermeintlich alte Maschinen notwendig. Quelle: Sven Warnecke

Bürgermeister hat auch gute Nachrichten

Während seiner Sommertour hat sich Wedemarks Bürgermeister Helge Zychlinski (SPD) nun in der Werkstatt umgeschaut. Die Sattlerei in Brelingen sei ein „spannendes Thema“, erklärt er. Doch dass seine Verwaltung bei den Wünschen des Sattlers untätig geblieben sei, wies Zychlinski zurück. Zumal auch Wirtschaftsförderin Antonia Hingler für Jadischke und seine Wünsche immer ein offenes Ohr habe.

Doch gegen gesetzliche Fristen und Auflagen könne niemand etwas tun, betont der Verwaltungschef. In der Wedemark müsse das Rathaus nicht nur viele Bauanträge abarbeiten, sagte Zychlinski, nahezu jedes zweite Projekt in der Gemeinde würde von anderen Parteien beklagt. „Deshalb brauchen wir Verlässlichkeit“, sagt der Bürgermeister zur Erklärung der Verfahrensdauer. Auch die schwierigen Eigentumsverhältnisse rund um das von Jadischke erworbene Grundstück würden einige Verhandlungen zwischen den Parteien erfordern, so Zychlinski.

Gemeinde will Expansion des Sattlers vorantreiben

Doch für die Brelinger Familie hatte der Bürgermeister gleich mehrere gute Botschaften im Gepäck: „Sie können davon ausgehen, dass das Projekt mit Priorität bearbeitet wird.“ Im Januar hatte der Wedemärker Rat bereits Zustimmung signalisiert. Der Rathauschef kündigte an, dass es Anfang 2022 in Brelingen losgehen könne – wenn „alles so durchläuft“. „Wenn Sie innerhalb von zwei Jahren ein Baurecht in der Hand haben, finden Sie Vergleichbares kaum in einer anderen Kommune“, betont er. Zu den Plänen von Sattlermeister Jadischke und seiner Familie am Hellendorfer Weg stellt Zychlinski klar: „Wir wollen das!“

Von Sven Warnecke