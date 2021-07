Brelingen

Musikerin Sobi erzählt mit ihren Songs Geschichten – von Begegnungen und Beziehungen, schönen und traurigen Erlebnissen, dunklen Momenten und dem Silberstrahl am Horizont. Mit den Songs möchte die britische Singer-Songwriterin Mut spenden. Darauf darf sich das Publikum am Sonnabend, 10. Juli, ab 20.30 Uhr in der Konzertreihe „Unterm Schauer“ in Brelingen freuen. 

„Meine Lieder sollen Menschen, die über ihre Identität, ihre Rolle in der Gesellschaft und in ihren Beziehungen unsicher sind, Mut machen“, sagt Sobi. „Wir alle haben unsere Stärken und Schwächen, und genau das macht unsere Individualität aus.“

Karten müssen reserviert werden

Inspiriert von der New-Folk-Szene und Künstlerinnen wie Laura Marling und Noah And The Whale begann die Britin ihre ersten Songs auf der Akustikgitarre zu schreiben. Nachdem sie ihre Kenntnisse entwickelt und mit verschiedenen Klängen experimentiert hatte, wechselte sie bald zur E-Gitarre, was ihren emotionalen, zarten Songs einen rohen und einzigartigen Touch verleiht.

Besucher müssen sich im Vorfeld im Büro der Brelinger Mitte per E-Mail an info@brelinger-mitte.de mit den persönlichen Kontaktdaten anmelden. Während des Konzerts gelten die aktuell gültigen Corona-Regeln. Diese werden auf der Internetseite des Veranstalters unter www.brelinger-mitte.de aufgelistet.

Am Abend der Veranstaltung liegen die reservierten Karten zum Preis von 12 Euro, ermäßigt 8 Euro, ab 19 Uhr am Eingang an der Hauptstraße 44 zur Abholung und Bezahlung bereit.

Von Sven Warnecke