Bissendorf/Brelingen

Mit etwas Verzögerung meldete die Polizei in Mellendorf am Sonntag mehrere Sachbeschädigungen in der Silvesternacht.

Am Blumenweg in Bissendorf beschädigten Unbekannte am Neujahrstag zwischen 1.30 und 10.30 Uhr zwei parkende Autos. Mit unbekannten Gegenständen zerkratzten sie den Lack an vielen Stellen. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 2000 Euro. Am Wienshop in Brelingen überstand ein Briefkasten die Silvesternacht nicht – Schaden etwa 100 Euro. Ein Unbekannter beschädigte ihn mit Feuerwerkskörpern.

Hinweise zu den Sachbeschädigungen nimmt die Polizei in Mellendorf unter Telefon (05130) 9770 entgegen.

Von Frank Walter