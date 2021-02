Berkhof

Ein Unbekannter hat am Buswartehäuschen der Haltestelle Berkhofer Straße eine Glasscheibe zerstört. Dafür benutzte er vermutlich eine Glasflasche, die die Polizei am Tatort sicherstellen konnte. Der Schaden beträgt etwa 500 Euro. Entdeckt wurde die Sachbeschädigung am Freitag gegen 11.45 Uhr. Wann genau die Scheibe zerstört wurde, steht bislang nicht fest. Die Polizei in Mellendorf, Telefon (0 51 30) 97 70, bittet nun um Hinweise zu dem Täter.

Von Frank Walter