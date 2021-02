Wedemark

„Auf die Stifte, fertig, los!“ Unter diesem Motto startet die SPD Wedemark den diesjährigen Malwettbewerb – allerdings unter Corona-Bedingungen. Abgabeschluss ist der 26. Februar. Die Ideen, wie sich Kinder ihre Zukunft in der Gemeinde vorstellen, können per Post an Schaumburger Straße 2, in Mellendorf oder per E-Mail an vorstand@spd-wedemark.de als PDF- oder JPG-Datei an die SPD geschickt werden.

Wie Parteichefin Rebecca Schamber und ihr Stellvertreter Jean Schramke berichten, setze sich die SPD seit Jahren für die Kinderrechte ein mit dem Ziel, diese ins Grundgesetz aufzunehmen. Ein Großteil des Weges sei beschritten. So habe das Bundeskabinett inzwischen einem Gesetzesentwurf zugestimmt, der die Aufnahme der Kinderrechte ins Grundgesetz vorsieht. Bundestag und Bundesrat müssten dem noch zustimmen, berichtet Schamber.

Anregungen der Kinder sollen durchaus realisiert werden

„Kinder sind keine kleinen Erwachsene, haben ganz spezielle Bedürfnisse und verdienen besonderen Schutz. Viele Entscheidungen betreffen sie, aber sie haben keine Möglichkeit der Mitbestimmung“, erläutert die SPD-Vorsitzende weiter. Deshalb werde der Nachwuchs nun aufgerufen, seine Wünsche und Ansprüche an die Gegenwart und Zukunft in einem Bild auszudrücken – egal ob mit Buntstiften, Tusche oder als Collage.

Schamber und Schramke schweben Themen etwa rund um Schule und Umwelt vor, doch auch Fragen zur Freizeitmöglichkeiten und Anforderungen an den Straßenverkehr können in Szene gesetzt werden. „Bestimmt fällt Kindern noch vieles mehr ein.“ Diese Anregungen sollen dann durchaus in der Wedemark realisiert werden, stellt Schramke in Aussicht.

Eine Jury wird drei Bilder auswählen und jeweils mit einem Gutschein in Höhe von 50, 30 und 20 Euro prämieren. Alle anderen Einsendungen erhalten ebenfalls einen Preis.

