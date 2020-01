Wedemark/Berlin

Welches Mädchen möchte einmal hinter die Kulissen des Deutschen Bundestags in Berlin schauen? Die SPD-Abgeordnete Caren Marks bietet diese Chance einer Jugendlichen aus ihrem Wahlkreis für den 25. und 26. März an und lädt zum Zukunftstag in die Hauptstadt ein. „Ich freue mich auf die Bewerbungen. Ein kurzes Motivationsschreiben zur gewünschten Teilnahme am Girls’ Day bei mir im Deutschen Bundestag reicht völlig aus“, sagt die parlamentarische Staatssekretärin im Bundesfamilienministerium.

Bewerben können sich Mädchen zwischen 16 und 18 Jahren, die im Wahlkreis von Marks, Hannover-Land I, zu dem die Kommunen Burgdorf, Burgwedel, Garbsen, Isernhagen, Langenhagen, Neustadt, Wedemark und Wunstorf gehören, wohnen. Die Frist endet am 10. Februar. Interessierte können die Unterlagen per E-Mail an caren.marks@bundestag.de schicken. Die Kosten für die Fahrt, die Unterbringung, ein Abendessen und ein Frühstück werden übernommen.

Nach Ansicht der SPD-Politikerin gibt es immer noch zu wenig Frauen in politischer Verantwortung. „Mehr Frauen in die Parlamente ist ein berechtigtes Anliegen, deshalb beteilige ich mich aus Überzeugung seit vielen Jahren gemeinsam mit meiner Fraktion am Girls Day“, berichtet Marks. Bei ihrem Besuch lernen die Teilnehmerinnen berufliche Werdegänge von Bundespolitikerinnen kennen und bekommen Einblicke in gleichstellungs- und familienpolitische Konzepte, kündigt die Abgeordnete an.

