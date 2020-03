Die Natur der Nordalpen holt der Nabu Wedemark mit einem Gastvortrag in seine Jahresversammlung im Moorinformationszentrum in Resse. Auch Nichtmitglieder sind zu der Veranstaltung eingeladen.

