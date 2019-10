Elze/Mellendorf

Die Wedemärker Polizei ermittelt nach zwei Unfallfluchten am Freitag in der Gemeinde. In einem Fall geriet ein roter Kleinwagen in den Gegenverkehr und flüchtete nach dem Zusammenstoß mit einem VW von der Unfallstelle.

Ein 58-jähriger Autofahrer aus Nordrhein-Westfalen wich am Freitagabend um 20.20 Uhr auf der Wedemarkstraße in Mellendorf noch mit seinem Wagen nach rechts aus. Doch der Mann, der in Richtung Gailhof unterwegs war, konnte den Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Fahrzeug nicht mehr verhindern. Beide Wagen kollidierten in Höhe dem Abzweig zum Hartmannshof mit den linken Außenspiegeln. Der Fahrer des roten Kleinwagens setzte seine Fahrt nach Angaben einer Polizeisprecherin jedoch fort. Beide Autos wurden beschädigt.

Eine böse Überraschung erlebte ein Autofahrer, als er vom Einkaufen aus einem Markt an der Walsroder Straße in Elze kam. Ein Unbekannter war zwischen 15 und 17.40 Uhr gegen das Heck seines silbernen VW Sharan gefahren. Die Polizei beziffert den entstandenen Schaden auf circa 3500 Euro.

In beiden Fällen suchen die Beamten Zeugen, die Hinweise zu den flüchtigen Unfallfahrern geben können. Hinweise nimmt das Wedemärker Polizeikommissariat unter Telefon (05130) 9770 entgegen.

Von Julia Gödde-Polley