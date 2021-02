Mellendorf

Seit Beginn der Corona-Pandemie gehören solche Konzerte zum Alltag: Solisten oder kleine Ensembles geben Konzerte für Senioren in Alten- und Pflegeeinrichtungen – vom Außengelände aus, weil die Musiker aus Gründen des Infektionsschutzes nicht in die Häuser dürfen. So war es nun auch in Mellendorf. Die Bewohner von Piepers Garten erhielten ein kleines Konzert von einem Trio aus Hannover.

Die drei Trompeter bauten sich vor dem Haupteingang auf, über die geöffneten Scheiben waren während des 30-minütigen Auftritts Stücke wie die Eurovisions-Hymne sowie „Ode an die Freude“ zu hören und mit „Tochter Zion“ sogar weihnachtliche Klänge.

Die Bewohner von Piepers Garten erhalten ein Konzert. Quelle: Stephan Hartung

Solche Konzerte sind für viele freischaffende Musiker derzeit eine der wenigen Möglichkeiten für Auftritte. Die Hanns-Lillje-Stiftung mit Sitz in der Altstadt von Hannover hat das Projekt „Stiftungskonzerte“ ins Leben gerufen, um Musikern über die aktuelle Zeit hinwegzuhelfen – und Honorare an die Künstler für solche Konzerte in Senioreneinrichtungen zu zahlen. Insgesamt 85 Musiker aus der Region Hannover zählen zu den unterstützten Personen aus dem Topf der Stiftung. Für die besuchten Institutionen ist alles kostenlos.

Rotary-Club Langenhagen-Wedemark zahlt 1500 Euro

Dass der Topf gefüllt ist, dafür sorgen die Rotary-Clubs aus der Region Hannover mit 10.000 Euro für das Winterhalbjahr. Allein 1500 Euro stammen vom Rotary-Club Langenhagen-Wedemark. „Und wir werden damit weitermachen und weiteres Geld spenden, wenn die Krise anhält“, sagt Swantje Klapper. Die ehemalige Leiterin des Gymnasiums Mellendorf ist die Beauftragte des Gemeindienstes ihres Rotary-Clubs, dem sie früher als Präsidentin vorstand.

Die Bewohner von Piepers Garten erhalten ein Konzert von Tibor Mészáros (von links), Billur Ongun und Guntram Sellinger. Quelle: Stephan Hartung

Zusammen mit Fridjof Olms, Sprecher des Rotary-Clubs Langenhagen-Wedemark, besuchte Swantje Klapper nun das mit den Fördergeldern ermöglichte Konzert vor Piepers Garten – und sorgte für verhaltenen Applaus. Und das lag nicht daran, dass die Musiker schlecht gespielt hätten. Der Applaus der Bewohner und Mitarbeiter drang durch die gekippten Fenster nur leise nach draußen.

Die Rotarier-Bewegung ist international, sie gibt es seit 1905. In Deutschland existieren 1097 Clubs mit rund 57.000 Mitgliedern. Ziel der Rotary-Clubs ist es, im eigenen lokalen Umfeld finanzielle Unterstützung zu leisten und für Hilfsprojekte zu spenden. Der Rotary-Club Langenhagen-Wedemark hat sich 1987 gegründet und zählt heute 70 Mitglieder. Das Verbreitungsgebiet, in dem der Club hilft, sind außer Langenhagen und Wedemark auch Burgwedel und Isernhagen.

Von Stephan Hartung