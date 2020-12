Elze

In der Corona-Pandemie müssen die Menschen zusammenstehen, meint Christian Rimpler, Inhaber von Rimpler Cosmetics. Sein Unternehmen stellt kosmetische Produkte her und vertreibt diese eigentlich ausschließlich an Kosmetikstudios. Doch auch die Abnehmer mussten in den Lockdowns schließen.

Dennoch habe seine Firma ein erfolgreiches Geschäftsjahr erlebt – dank kurzfristiger Umstellung der Produktion in dem gut 50 Mitarbeiter zählenden Familienbetrieb in Elze und dem ebenfalls neu gestarteten Vertrieb über den Handel. Als Mittelständler habe das Unternehmen in der Corona-Krise rasch reagieren können, berichtet Rimpler, und auch die Arbeitsplätze der Belegschaft gesichert.

Einem Auftrag folgt die Spende

Diesen Erfolg wolle er nun weitergeben, betont der Seniorchef. Animiert wurde er von einer Bestellung der Gemeinde Wedemark über einige Hundert Tuben Mikrosilber-Handcreme. Diese habe die Kommune im Rahmen der Gesundheitsvorsorge für die kommunalen Mitarbeiter geordert, erläutert Bürgermeister Helge Zychlinski. Rimpler und dessen Sohn Patrick hatten sich daraufhin dazu entschlossen, den Schulen der Wedemark eine größere Menge an Desinfektionsgel zu spenden. „Tue Gutes und sprich darüber“, sagte Christian Rimpler jetzt bei der Übergabe der Spende an Zychlinski und Wirtschaftsförderin Antonia Hingler.

Gemeinsame Anstrengung gegen Corona-Pandemie

Und die Spende hat es in sich. Die gut 3800 Tuben Desinfektionsgel haben einen Wert von circa 10.000 Euro, berichtet Rimpler. Die Tuben passen in jede Schultasche. Auch die Lehrkräfte erhalten entsprechende Exemplare. „Die Spende soll ein Beitrag dazu sein, die Bereitschaft bei der Bevölkerung zur Einhaltung aller absolut notwendigen Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung noch weiter zu steigern“, begründet der Firmenchef sein Engagement. Gleichwohl räumt er ein, dass ihn erst sein Sohn auf diese Idee gebracht habe. Speziell sollen gerade die jungen Menschen animiert werden, die Hygieneregeln einzuhalten, betonen die beiden geschäftsführenden Gesellschafter unisono.

Zychlinski zeigte sich ob der Verbundenheit des Unternehmens zur Gemeinde erfreut. Er bestätigt auch, dass die Kommune bei der Bestellung der Handcreme für die Mitarbeiter – einem Patent der Elzer Firma – einen außerordentlich guten Preis zu Herstellungskosten gemacht bekommen habe. Die Spende sei nun das Sahnehäubchen. So könne noch stärker in den Schulen für die Aha-Regeln, also Abstand, Hygiene und Alltagsmaske, geworben werden.

Wasser wird in Waschstraße an Schulzentrum abgedreht

Das Gel komme gerade recht, sagt Zychlinski. Denn mit der nun beginnenden kalten Jahreszeit sei die Kommune gezwungen, in der sogenannten Waschstraße vor dem Haupteingang des Schulzentrums das Wasser abzudrehen. Wie Firmenchef Rimpler erläutert, handelt es sich bei dem Gel um ein alkoholhaltiges Produkt mit antimikrobiellen Eigenschaften für eine hygienische, wasserfreie Reinigung der Hände.

Von Sven Warnecke