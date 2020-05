Bissendorf

Einem Ausflug an Pfingsten ins Richard-Brandt-Museum Wedemark steht nichts im Wege: Das ehrenamtliche Team in Bissendorf ermöglicht auch am Pfingstsonntag, 31. Mai, und Pfingstmontag, 1. Juni, den Besuch der Ausstellungsräume. Jeweils von 15 bis 18 Uhr ist die Hauptausstellung im Obergeschoss der Gemeindebibliothek an der Gottfried-August-Bürger-Straße 3 geöffnet. Dagegen bleibt das Kavaliershaus mit weiteren Ausstellungsteilen weiterhin für die Öffentlichkeit geschlossen.

Besucher erhalten Kreuze aus Holz

Nach wie vor gelten Auflagen, die vor einer Ausbreitung des Coronavirus schützen sollen: Maximal dürfen fünf Besucher gleichzeitig ins Museum. Um den Überblick zu behalten, erhält jeder Gast am Eingang ein Holzkreuz. Ohne diesen „ Ausweis“ bekomme niemand Zugang zum Museum, erläutert Peter Schulze, Vorstandsmitglied des Museums-Fördervereins. „Beim Verlassen des Museums werden die Kreuze wieder zurückgelegt.“ Die Tour durch die Ausstellung ist festgelegt, um zu vermeiden, dass sich die Gäste unkontrolliert über den Weg laufen – eine Einbahnstraßenregelung sorgt für den nötigen Abstand.

Auch ein Museum muss sich an Corona-Zeiten anpassen: Möglicherweise werden Besucher mal warten müssen an Pfingsten, wenn der Andrang groß ist. Quelle: Ursula Kallenbach (Archiv)

Vor den Vitrinen und Ausstellungsstücken ist der Mindestabstand von eineinhalb Metern festgelegt. „Unser Personal wird darauf achten, dass die Museumsbesucher stets ausreichend Distanz wahren“, so Schulze. Es würden auch Möglichkeiten bereitgestellt, die Hände hygienisch zu reinigen.

Von Ursula Kallenbach