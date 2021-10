Wedemark

Im Ernstfall kommt es für Feuerwehrleute und Rettungssanitäter auf jede Minute an – gleich, ob ein Verkehrsunfall oder ein häuslicher Notfall der Grund des Einsatzes sind. Dabei können kleine Hilfsmittel, die jetzt in der Wedemark verteilt wurden und werden, wertvolle Zeit sparen.

Rettungskarte liefert wichtige Details zum Fahrzeug

Die Ortsfeuerwehr Resse hatte an ihre fördernden Mitglieder zahlreiche Rettungskarten verteilt. Diese, hinterlegt im Auto, zeigen den Feuerwehrleuten im Bedarfsfall schnell und effizient alle notwendigen Informationen über das Fahrzeug. Wo können Rettungsschere und -spreizer optimal angesetzt werden, um Autoinsassen beispielsweise nach einem Überschlag aus dem Fahrzeug zu befreien? An welchen Stellen könnten nachträglich noch Airbags auslösen und so Insassen und Retter gefährden? Wo sind bei E-Autos Stromschläge zu befürchten? Dieses Wissen spart den Rettern Zeit. Statt durchschnittlich in 50 Minuten können Personen dank einer Rettungskarte in weniger als der Hälfte der Zeit aus ihrem Fahrzeug gerettet werden.

Die Ortsfeuerwehr Resse empfiehlt einen einheitlichen Aufbewahrungsort im Auto – und hat den Mitgliedern daher zusätzlich ein kleines Geschenk bereitet: einen Rettungskartenhalter, der dank Reflektoren auch bei schlechtem Licht gut zu sehen ist. Dieser Halter wird an der Windschutzscheibe hinter der Feinstaubplakette angebracht. Auf der Internetseite www.rettungskarten-service.de können Interessierte die für ihr Fahrzeug passende Karte ausdrucken.

Schon 700 Notfalldosen sind ausgegeben

Ebenfalls wichtige Informationen für Retter im Einsatz bieten die sogenannten Notfalldosen. Vor rund drei Jahren kamen Elke Brockmann und Uwe Henze, Formularlotsen der Freiwilligenagentur der Gemeinde, mit einer entsprechenden Idee ins Büro der Agentur. Mittlerweile sind bereits 700 Notfalldosen in der Wedemark im Einsatz, und es dürfen gern noch mehr werden.

Elke Brockmann und Uwe Henze werben 2019 in der Wedemark für die Notfalldose, die Rettungskräften bei häuslichen Notfällen wichtige Daten liefern. Quelle: Ursula Kallenbach (Archiv)

Das Prinzip der Rettungsdose ist simpel: Immer mehr Menschen verfügen über einen Notfall- und Impfpass, einen Medikamentenplan und eine Patientenverfügung. Nur ist es für Retter meist schwierig herauszufinden, wo genau diese Notfalldokumente in der Wohnung aufbewahrt werden. Die wichtigsten Daten kommen in die Notfalldose und werden in die Tür des Kühlschranks gestellt. Sind die Retter bei dem Patienten eingetroffen und sehen auf der Innenseite der Wohnungstür und auf dem Kühlschrank den entsprechenden Aufkleber, kann die Notfalldose sofort gesichtet werden.

Notfalldosen gibt es für 2 Euro bei der Freiwilligenagentur

So sind schnell die wichtigsten Informationen verfügbar. Denn nicht jedem gelingt es in einer Notfallsituation, Angaben zum Gesundheitszustand und zu anderen wichtigen Details zu machen. Auch kann es sein, dass in einer solchen Stresssituation ein wichtiges Detail vergessen wird – ganz abgesehen von Ohnmacht oder Bewusstlosigkeit.

Die Notfalldose ist für 2 Euro bei der Freiwilligenagentur Wedemark im Mehrgenerationenhaus (MGH), Gilborn 6, in Mellendorf erhältlich. Die Ehrenamtlichen helfen beim Ausfüllen der Notfalldaten und beraten auch zur richtigen Nutzung der Dose. Dafür sollten Interessenten persönlich an einem Dienstag zwischen 10 und 12 Uhr im MGH vorbeikommen.

Von Stephan Hartung