Abbensen

Hendrik Hoppenstedt (CDU) hat noch einen Kochtopf in Berlin. Zugeschickt hatte dem Burgwedeler Staatsminister bei der Bundeskanzlerin und Bundestagsmitglied den alten leeren Topf der Wedemärker Gastwirt Roland Knop. Der Christdemokrat hatte das mahnende Objekt aber nicht dabei, als er jetzt in Knops Restaurant Zur Post in Abbensen wissen wollte, wie die Gastronomie mit den Dauerschließungen wegen der Corona-Pandemie und dem finanziellen Ausgleich über die Runden gekommen ist.

Gastronomen hadern mit Entscheidungen

„Die Monate Oktober 2020 bis April 2021 waren grauenvoll, grottenschlecht“, sagen Roland und Bianca Knop ehrlich. Existenzängste und Ungewissheit, wann überhaupt der Familienbetrieb wieder Gäste bewirten könnte, raubten ihnen den Schlaf – und teils auch die Gesundheit. Ein halbes Jahr lang mutete sich der Gastwirt keine aktuellen Nachrichten im Fernsehen mehr zu. Auch im Gespräch mit Hoppenstedt beklagt er bitter, dass die Politik nicht zu einem früheren Zeitpunkt einen klaren, einheitlichen Weg ansagte, statt dann Branchen immer wieder zeitversetzt unterschiedlich zu behandeln. „Wir haben es nicht mehr verstanden“, bekennt Knop.

Der Gastwirt hat in den schweren Zeiten der existenziellen Ungewissheit fünf Kilo zugenommen, wie er sagt. Hoppenstedt bekennt, ihm sei sein gutes Einkommen gewiss, aber sichtbar hat er abgenommen und kann den Gürtel enger schnallen. „Ich hatte so viele Videokonferenzen“, erklärt der Bundespolitiker. „Und danach war die Kantine immer zu.“

Überbrückungsgelder haben geholfen

„Als Staat haben wir versucht, die wirtschaftlichen Schäden zu kompensieren“, sagt der CDU-Minister und vergewissert sich im Detail, wie die mehrfachen Überbrückungshilfen für Betriebe bei der Gaststätte in Abbensen angekommen sind. Ja, aber der teilweise Ausgleich der Umsatzverluste habe nicht den organisatorischen und emotionalen Druck von den Gastronomen nehmen können, schildert Knop – vermutlich auch für viele seiner Kollegen. Denn dies war seinerzeit auch der Grund, weshalb sich Knop an der Aktion des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands, „Der Topf ist leer – Wir dürfen nicht kochen – Nach welchem Rezept sollen wir überleben?“, beteiligt und dem Burgwedeler CDU-Politiker einen seiner Kochtopf übersandt hatte.

Restaurant läuft wieder gut

Für das ländliche Gasthaus mit einem großen und einem kleineren Saal sind es zu 70 Prozent die Familienfeiern und Feste, die das Geschäft ausmachen, berichten Bianca und Roland Knop. Unterstützt von einem Koch bewältigen sie den Betrieb gemeinsam. Seit etwa vier Wochen sind erst der Außenbereich und nun auch die Innenräume wieder geöffnet. Essen à la carte kommt frisch auf den Tisch. Das Gastwirtspaar ist erleichtert – das Restaurant ist wieder ausgebucht. „Der Außerhausverkauf in der Corona-Zeit lief schlecht. Das haben wir mehr als Kundenpflege gesehen, damit die Gäste dabeibleiben“, verdeutlicht der Inhaber. Jetzt sind es besonders die aktuellen Spargel- und Matjesgerichte, die sich die Gäste schmecken lassen.

Großer Saal verträgt bis zu 100 Gäste

„Liebe Leute, feiert doch jetzt eure Hochzeit richtig“, möchte Roland Knop wohl am liebsten allen Paaren zurufen, die seit 2020 und auch noch in diesem Frühjahr gebuchte Feiern abgesagt oder verschoben haben und es beim Standesamt bewenden ließen. „Neuanmeldungen für Feiern haben wir noch kaum. Für Feste im Saal dürfen bis zu 100 Gäste kommen. Wenn sie geimpft sind oder einen Test vorweisen können, können sie sich frei bewegen im Saal.“ Trauerfeiern seien schon gebucht, und in zwei Wochen ist die erste große Geburtstagsfeier angesagt. „Wenn es so weitergeht, nähern wir uns hoffentlich der Realität wieder“, sagt der Gastwirt.

Im großen Saal darf Roland Knop nun wieder bis zu 100 Gäste bewirten. Quelle: Patricia Chadde (Archiv)

Zum Herbst solle sich die Entwicklung infolge der Pandemie „perspektivisch nicht wiederholen“, sagt Hoppenstedt. Begründete Hoffnung zu dieser Einschätzung gäben die aktuell sehr niedrigen Inzidenzzahlen, die eine Nachverfolgung von Infizierten leichter mache, und die zunehmende Zahl der Geimpften bis Ende des Sommers. Außerdem könnten Folgeimpfstoffe gegen neu auftretende Corona-Varianten jetzt schnell entwickelt werden.

„Es war übrigens der einzige Kochtopf, den ich erhalten habe“, erwähnt der Staatsminister noch. „Das Teil war erkennbar Schrott.“ Das habe ihm als Signal der Aussichtslosigkeit doch zu denken gegeben – und war jetzt Anlass für die Nachfrage in der Wedemark.

Von Ursula Kallenbach