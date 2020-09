Bissendorf

Dort saß er immer. An durchschnittlich sechs Tagen in der Woche. Nun ist sein Stammplatz im Raucherraum des Ristorante Firenze leer. Uli Stein, bekannter Cartoonist und Fotograf, ist am 29. August gestorben. Darüber herrscht auch im italienischen Restaurant große Traurigkeit. Denn dort gehörte der ganz in der Nähe lebende Bissendorfer als gern gesehener Gast quasi zum Inventar.

Plötzlicher Tod überrascht Restaurantmitarbeiter

„Es ist für uns ein Gefühl, dass wir einen guten Freund verloren haben“, sagt Chefkellner Michele Boboc. „Sein plötzlicher Tod hat uns hart getroffen.“ Die Trauer wiegt bei Boboc besonders schwer. Er gehört schon sehr lange zum Restaurantteam, kannte den Künstler seit mehr als 20 Jahren. „Am Tag vor seinem Tod war er noch hier bei uns, es deutete nichts auf dieses Unglück hin.“ Der 73-jährige Ulrich Steinfurth, so der bürgerliche Name des Künstlers, litt unter Parkinson. Sein Tod kam dennoch plötzlich und überraschend.

In diesem Bissendorfer Restaurant sammelte Uli Stein stets auch Inspirationen für seine Werke. Quelle: Stephan Hartung

Wenn jemand stirbt, so sagt man, hinterlässt er eine Lücke. Dies ist im Firenze deutlich zu sehen. Denn aus Respekt vor Stein und als Andenken an ihn bleibt sein angestammter Tisch vorerst symbolisch reserviert und wird nicht an andere Gäste vergeben. „An diesem Tisch saß er praktisch jeden Tag“, erinnert sich Boboc, „und dann hat er immer einen Cappuccino oder Espresso bestellt.“ Hin und wieder ließ sich Stein auch ein Mittagessen schmecken, besondere Vorlieben hatte er jedoch nicht. „Er hat alles gern gegessen.“

Dort, an seinem persönlichen Tisch, holte sich Stein auch die Inspirationen für seine Werke. Die Kunst des gebürtigen Hannoveraners erreichte eine breite Masse. Seine Cartoons mit Tieren oder Menschen mit den in seinen Zeichnungen markanten Nasen in Kartoffelform waren weit über die Grenzen der Region hinaus bekannt. Bislang wurden 200 Millionen Postkarten und mehr als 13 Millionen Bücher verkauft. In Europa veröffentlichten mehr als 100 Zeitschriften und Magazine die Cartoons.

Als Andenken an den Künstler hat das Restaurant ein von Uli Stein fotografiertes Bild des Lokals auf seinen Stammtisch gelegt. Quelle: Stephan Hartung

Mit Cartoons, Komik und Zeichnungen wird Stein vorrangig in Verbindung gebracht, er war aber auch ein begnadeter Fotograf. Vor einigen Jahren lichtete er im Winter das verschneite Firenze ab und schenkte das Bild dem Ristorante. Das Team hat das Foto nun auf Steins Stammtisch gelegt. „Wir fanden das angemessen und wollten keine Trauerecke mit einem Foto von einer verstorbenen Person aufstellen“, sagt Boboc. Wann das Reservierungsschild und das Restaurant-Bild entfernt werden, stehe noch nicht fest.

Auch die Gemeinde Wedemark trauert um den Künstler

Auch im Rathaus der Gemeinde Wedemark hat der Tod des Künstlers für Bestürzung gesorgt. „Wo seine Zeichnungen hingen, wurde schallend gelacht, wer seine Cartoons betrachtete, konnte sich oft ein Kichern nicht verkneifen. Den Ruhm genoss der Zeichner zurückhaltend bescheiden. So kannten und liebten ihn die Menschen“, sagte Bürgermeister Helge Zychlinski. Die Gemeinde werde das Gedenken an ihn bewahren.

Von Stephan Hartung