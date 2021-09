Resse/Wiechendorf

Endlich kommt der Lückenschluss zwischen Resse und Wiechendorf: Wo bisher Radfahrer auf der Kreisstraße 102 oft gefährlichen Verkehrssituationen ausgesetzt waren, soll es bald einen 2,50 Meter breiten, asphaltierten Radweg geben. Die Bauarbeiten beginnen am Montag, 13. September, von der Wiechendorfer Seite her in Höhe der Straße Westerfeld. Der Verkehr wird über Baustellenampeln auf einer Fahrbahn geführt.

Seitenwechsel erfordert Querungshilfe

Insgesamt ist der Radweg zwischen den benachbarten Ortsteilen 3,1 Kilometer lang. Die Trasse verläuft auf der Nordseite der K 102 hinter den bestehenden Entwässerungseinrichtungen, dabei wird ein Mindestabstand von 1,50 Metern zu den Bäumen am Straßenrand eingehalten. In Resse liegt der Ausgangspunkt rund 110 Meter westlich der Ortstafel in der Siedlung Lönswinkel. An der Stelle, an der der bisherige innerörtliche Radweg aus Resse an der Straße An den Hägewiesen in Richtung Wiechendorf von der rechten auf die linke Seite angebunden werden muss, wird eine drei Meter breite Querungshilfe gebaut. In Wiechendorf schließt der Radweg an den schon vorhandenen Rad-/Gehweg an.

Wiebke Schepelmann vom Team Infrastruktur Straße der Region Hannover zeigt auf dem Plan, wie die drei Meter breite Querungshilfe in Resse aussehen wird. Quelle: Ursula Kallenbach

Bau soll im März 2022 fertig sein

Der offizielle Spatenstich ist erfolgt, der Bau soll im März 2022 fertiggestellt sein. Dringenden Bedarf hätten vor allem die Resser seit Jahren angemeldet, bestätigt der Regionsverkehrsdezernent Ulf-Birger Franz. Denn Resse war bisher vom Radwegenetz zwischen den Orten komplett abgekoppelt. Bereits vor sechs Jahren hatten die Bürger mit einer Fahrraddemo auf diese Lücke aufmerksam gemacht und sich an die Region Hannover gewandt. Aber die Planung dieses Abschnitts erforderte eine Planfeststellung und den Erwerb von Grundstücken; so dauerte die Vorbereitung mehrere Jahre.

Die Region Hannover als Bauherrin rechnet mit Kosten von circa 1,2 Millionen Euro. Der Bund beteiligt sich mit 600.000 Euro, dabei wird die Förderung für den Ausbau des Vorrangnetzes für den Alltagsradverkehr in Anspruch genommen.

Ab Spätsommer 2022 folgt Stück bis Scherenbostel

Zu diesem Vorrangnetz gehört auch die letzte Lücke, die in der Radwegeverbindung zwischen Resse und Bissendorf zu schließen ist. Die fehlenden gut zwei Kilometer für Radfahrende sollen dann ab Spätsommer nächsten Jahres ab Wiechendorf in Richtung Scherenbostel gebaut werden. Dafür erarbeitet die Region zurzeit die für das Planfeststellungsverfahren erforderlichen Unterlagen. Der Abschnitt zwischen Scherenbostel und Bissendorf ist bereits seit diesem Frühjahr fertig und befahrbar.

Mit dem Radwegeanschluss von Resse wird auch ein notwendiger Mosaikstein für das Naherholungskonzept der Gemeinde Wedemark gebaut. Denn in Resse bieten das Moorinformationszentrum und der Moorerlebnispfad Informationen und Zugang zur Moorlandschaft. Viele Besucher aus der Region werden Resse ab dem Frühjahr 2022 nun per S-Bahn aus Richtung Bissendorf und dann mit dem Fahrrad ansteuern können. Doch auch ein nicht zu unterschätzender Anteil an Schülern wird künftig zwischen dem Ortsteil und dem Campus W in Mellendorf pendeln, heißt es aus der Gemeindeverwaltung. Für diese Nutzergruppe sei der Lückenschluss besonders wichtig.

Von Ursula Kallenbach