„Ohne Selbstverschuldung pleite, das ist eine Angst, die allen im Nacken sitzt“, sagt Mario Frank. Rund 100.000 Euro Einnahmen seien absehbar weg für dieses Jahr wegen Corona – ein Totalausfall. Seit März sitzt der Mitmachzirkus Showkolade auf einer Wiese in Resse fest. Alle Termine in der Region sind abgesagt. Der Förderverein der Resser Grundschule hat das kleine Unternehmen zuletzt mit einer Spende von 620 Euro unterstützt.

Familie bangt um Existenz des Unternehmens

Mehrmals gastierte der Mitmachzirkus bei Projektwochen in der Grundschule Resse. Schulen und ähnliche Einrichtungen sind der Haupterwerb für den Zirkus auf Tour, bis nach Holland geht es. „Wir hätten Aufträge bis November gehabt, sie sind verschoben auf 2021“, sagt Frank. In der Corona-Krise verzeichnet er nicht nur einen Totalausfall für diese Saison, sondern muss mit Ehefrau Marilyn und den drei Kindern um die Existenz des Unternehmens bangen und scheut sich nicht, dies offenzulegen.

Die Wiese als Übergangsstandort hat der Resser Schützenverein der Familie kostengünstig überlassen. „Hier in Resse sind wir immer herzlich willkommen, ich verlasse den Platz immer sauber. Dies ist eine feste Anlaufstelle“, betont der Zirkuschef, der Gespräche mit seiner Hausbank führen muss. Kreditkosten von circa 2.500 Euro müssen monatlich bedient werden für ein neu erworbenes Zirkuszelt und einen Radlader.

Ein Bild aus vergangenen Tagen: Die Manege hat der Zirkus Showkolade aktuell nicht aufgebaut. Quelle: Irving Villegas (Archiv)

Vor zwei Jahren, erzählt der 45-Jährige, habe seine Zirkusfamilie in achter Generation aus dem Unternehmen zwei gemacht. Er musste in das eigene investieren. Und Kosten für Transporte, Versicherungen, Strom, Werbung, Platzkosten – das alles müsse immer erst mal eingespielt werden. Aber er habe es aufgebaut mit vielen festen Aufträgen – „auch für meine Kinder“. Außer Schulen nehmen auch Hochzeitspartys und Firmenfeiern Showkolade gern als Unterhaltung in Anspruch.

Kreditkosten zehren Soforthilfe auf

Die 9.000 Euro Soforthilfe, die der Zirkus aus den einmaligen Zuschüssen des Bundes für Soloselbstständige wegen Corona im Juni ausbezahlt bekam, waren allein wegen der monatelang aufgelaufenen Kosten „sofort wieder weg“. Für den Lebensunterhalt dürfe die Familie daraus ohnehin nichts nehmen, sagt Frank. Das sei in der Realität anders, als es von der Politik dargestellt werde. „In ganz Deutschland regen sich die Schausteller darüber auf.“ In Berlin und Stuttgart hätten sie deshalb demonstriert – und er auch.

Vom Arbeitslosengeld II lebt die Familie jetzt. Die fünf tschechischen Artisten, die bis dahin ebenfalls monatelang mit dem Zirkus ausgeharrt haben, sind vor zwei Wochen zu ihren Familien zurückgereist, sobald die Grenzen wieder offen waren. Tiere hat der Zirkus nicht zu versorgen: Das Programm ist reine Comedyshow- und Artistenkunst zum Mitmachen.

Corona-Regeln : Jetzt zu starten ist keine Lösung

„Wir wollen weiter, unser eigenes Geld verdienen“, bekräftigt das Unternehmerpaar. „Wir sind immer selbstständig gewesen.“ Aber durch die Umstände wegen Corona hätten sie quasi Auftrittsverbot. „Jetzt brauchen wir nicht zu starten“, verdeutlicht der Zirkuschef. Kommunen gäben derzeit keine Standplätze her, weil sie befürchteten, dass ein Zirkus dort stecken bleibe. Und selbst wenn, müsse er auch immer schon eine Anschlussbuchung für den nächsten Auftritt gesichert haben, verdeutlicht Frank. „Sonst hängen wir wieder fest.“

Die Besucherzahlen seien zu gering für den Aufwand. Das Zirkuszelt fasst normalerweise 400 bis 500 Besucher. „Wir dürfen nur zu 30 Prozent besetzen. Das lohnt sich für uns nicht“, sagt der Zirkuschef. Reparieren, saubermachen, zwei Anhänger lackieren, so hat Mario Frank im Stillstand in Resse stattdessen sein Tun.

Interessierte dürfen gern vorbeikommen

Zu Stundenprogrammen, vielleicht in Alteneinrichtungen in der Wedemark wäre Showkolade gern bereit, sagt der Zirkusdirektor und selbst Artist. Überhaupt könne, wer Interesse habe am Zirkus, einfach vorbeikommen auf der Wiese an der Osterbergstraße zwischen Friedhof und Sportplatz. „Bei uns ist immer jemand da.“ Auch wenn keine Manege aufgebaut ist: Mario Frank ist auch per Handy ansprechbar unter der Nummer (0173) 7395902. „Wenn wir wieder aufbauen dürfen, mache ich eine Abschiedsvorstellung in Resse“, kündigt er an.

Von Ursula Kallenbach