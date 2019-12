Brelingen

Von den Schlümpfen bis zu den wilden Mongolen, von der Kartenarmee bis zu den sieben Zwergen: Reiter und Pferde des Reit- und Fahrvereins Brelinger Berg zeigen am Sonnabend, 14. Dezember, beim traditionellen Weihnachtsreiten eine Geschichte und wollen die Zuschauer mitnehmen auf eine Reise durch Raum und Zeit. Zuvor haben die Kinder und Jugendlichen ein Programm einstudiert. Los geht die Weihnachtsfeier mit Vorführung um 15.30 Uhr in der Brelinger Reithalle an der Leinefeldstraße 9.

Für die Gäste gibt es Punsch und Kekse. Junge Gäste haben die Möglichkeit, selbst ein paar Runden auf einem Pony zu drehen. Der Eintritt ist frei.

Lesen Sie auch

So war das Weihnachtsreiten 2018 in Brelingen

Von Julia Gödde-Polley