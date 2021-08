Bissendorf

„Mit den Sprinti-Bussen wird der Individualverkehr im ländlichen Raum möglich“, sagte Hauke Jagau bei seiner Stippvisite in der Wedemark – und präsentierte eine erste Zwischenbilanz des Personennahverkehrsprojekts. Bei seinem Besuch im Bürgerhaus Bissendorf trug sich der scheidende Regionspräsident auch in das Goldene Buch der Gemeinde ein.

Wedemarks Bürgermeister Helge Zychlinski (SPD) lobte die Arbeit seines Parteifreundes. Während dessen 15-jähriger Amtszeit habe es immer wieder große Herausforderungen gegeben. Dazu habe neben der Flüchtlingskrise 2015 auch die Corona-Pandemie gehört. „Die Region Hannover hat sich mit ihrem Corona-Management mehr als gut geschlagen“, sagte Zychlinski. Und für die Wedemark sei auch das neue Sprinti-Angebot ein großer Schritt gewesen.

6100 Fahrgäste nutzen im Juli die Sprinti-Busse

Aufgrund des S-Bahn-Ausbaus für die Expo 2000 sei der Nahverkehr schon gut strukturiert gewesen. Mit den neuen Kleinbussen stehe die Region nun sogar bundesweit gut dar. „In Baden-Württemberg spricht man bei einem ähnlichen Vorhaben von dem Hannover-Standard“, sagte Jagau. In der Wedemark wurde das Angebot, das Anfang Juni gestartet war, in den ersten zwei Monaten bereits gut angenommen. Während im Juni 3800 Fahrgäste die Sprinti-Kleinbusse nutzten, waren es im Juli bereits 6100 Fahrten. „Das ist eine Steigerung von 64 Prozent trotz des Schulferienbeginns“, sagte der Regionspräsident.

Der neue On-Demand-Service Sprinti der Region Hannover ging am 1. Juni in den drei Pilotkommunen Springe, Sehnde und in der Wedemark an den Start. Quelle: Markus Lampe (Archiv)

Aktuell sind sechs Sprinti-Busse in der Wedemark unterwegs – ein Service des Verkehrsverbundes GVH, der von der Firma Via betrieben wird. Die Kleinbusse ersetzen in der Region mehrere Buslinien sowie die Anrufsammel- und Ruftaxis. Die Region Hannover testet das Projekt seit Juni in der Wedemark, in Springe und Sehnde. Nutzerinnen und Nutzer können in der Sprinti-App oder per Telefon ihren Einstiegsort und ihr Ziel angeben und werden bei Vorlage einer gültigen GVH-Fahrkarte innerhalb von 20 Minuten an ihrer gewünschten Haltestelle abgeholt. In den drei Kommunen gibt es aktuell insgesamt 6500 virtuelle Haltestellen, die die Kleinbusse anfahren.

„Wir sind zufrieden und überrascht“

„Das Projekt Sprinti ist das Konzept der Zukunft. Für den Schülerverkehr brauchen wir allerdings weiterhin die großen Busse“, sagte Jagau. Ausweitungen des Projekts seien in kleinen Bereichen denkbar. In allen drei Kommunen seien die Kleinbusse schnell angenommen worden. „Wir sind zufrieden und überrascht“, sagte der Regionspräsident, der zum 31. Oktober aus seinem Amt ausscheidet. Das Sprinti-Projekt ist auf zunächst dreieinhalb Jahre Probezeit ausgelegt, ehe entschieden werden soll, ob es beibehalten oder ausgeweitet wird.

In der Gemeinde Wedemark und im Burgwedeler Ortsteil Fuhrberg fährt der Sprinti von montags bis donnerstags von 6 bis 1 Uhr, freitags von 6 bis 4 Uhr, sonnabends von 8 bis 4 Uhr sowie sonntags von 8 bis 1 Uhr. Zusätzlich sorgt der Sprinti in der Wedemark in den Wochenendnächten von Freitag auf Sonnabend und von Sonnabend auf Sonntag für Anschluss an die letzten aus Richtung Hannover kommenden S-Bahnen des Nachtverkehrs.

Von Leona Passgang