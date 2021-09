Gailhof

Auf dem Weg zum Jugendhaus in Gailhof kommen am Sonntag Eltern ins Gespräch. „Wann gab es zuletzt ein wirklich kindgerechtes, öffentliches Angebot?“ Es kann sich keiner an etwas erinnern. Das erklärt, weshalb das Kinder-Kultur-Picknick bereits tags zuvor „ausverkauft“ meldete. Die Idee vom Regionsjugendring und dem Team Jugend- und Familienbildung der Region Hannover kam beim Entdeckertag also richtig gut an.

Jeweils 57 Kleingruppen dürfen pro Zeitslot auf das Gelände. Das entspricht etwa 200 Menschen. Lukas (4) und Markus (5) sind bestens vorbereitet: Die Brüder aus dem benachbarten Meitze tragen Picknickdecke und Kuscheltier zur Wiese, Vater René Heimbuch hat noch einen Rucksack mit Leckereien dabei. Zwei Bühnen bieten Programm an. Da gibt es gleich zweimal Zirkus mit „Salto“ und „Bunttropfen“. Jugendliche präsentieren ihr akrobatisches Können, Jonglage und Gymnastik. Die Musik kommt vom Band.

Im Wald steht Kinderliedermacher Unmada mit dem Kinderchor aus dem Kinderwald auf einer Tribüne und präsentiert Mitmachlieder. Je nach Stichwort, ob der Biber schwimmt, die Sterne funkeln oder Schlafenszeit ist, machen die Zuhörenden passende Handbewegungen.

Von Klappertier bis Pflasterrallye

Das Besondere am Kinderfest: Kinder und Jugendliche bieten eine tolle Unterhaltungsbandbreite für andere Kinder, Jugendliche und die Begleitenden an. Das ist mal Oma Hannelore Tippenhauer aus Hamburg, die den Auftritt von Enkel Frederik (7) nicht verpassen will. Und das sind Petra, Sabrina, Alex und Dominik vom Jugendrotkreuz der Region Hannover. Sie haben eine Rallye vorbereitet, in der Pflaster und Druckverband eine Rolle spielen. Angelika Pietsch und Kirsten Voß von der Sozialistischen Jugend Deutschlands haben Familienbastelkisten vorbereitet. Ob Klappertier oder Socktopus, ob Fadenbild oder Motivstickerei – die Anregungen und Materialien sind ganz unterschiedlich, sehen aber alle gut aus.

Der Regionssportbund lockt mit einem Bewegungsparcours. Leentje Mailin (2) balanciert auf einem Seil und zieht sich auf einer Bank lang, ganz genau so, wie es Bruder Liam Merlin (4) vormacht. Werner Bürgel, Vorsitzender des Regionsjugendrings, ist ebenfalls mit von der Partie. Zusammen mit Simone Oertel bietet er Heißgetränke an. Das nutzen vor allem die zahlreichen Helfer, die bereits zwei oder drei Stunden vor den Besuchern gekommen waren und ein bisschen froren.

Auch wenn auf dem Infoblatt zum Entdeckertag Selbstverpflegung steht: Falls der Picknickkorb zu schnell leer werden sollte, helfen die Damen vom Roten Kreuz der Wedemark mit Waffeln weiter. Und wie findet Matti (4) das Kinder-Kultur-Picknick? Das kann er nicht sagen – er muss ein Segelschiffbild mit Nagel und Faden fabrizieren und hat für die Fragen Erwachsener wirklich keine Zeit.

