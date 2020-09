Wedemark

Auf Fahrbahnsanierungen warten die Wedemärker in vielen Ortsteilen – häufig sind Kreisstraßen betroffen. Für rund 143 Millionen Euro will die Region Hannover nun Kreisstraßen weiter ausbauen: 250 Bauvorhaben umfasst ihre Prioritätenliste 2020 bis 2024. Weitere Ortsdurchfahrten werden saniert, Radwege verbreitert und neu gebaut. Vor allem auf dem Alltags-Radwegenetz in der Region liegt ein Schwerpunkt: Besser und sicherer soll es werden.

Die Fahrbahnsanierungen auch in der Wedemark machen einen großen Teil der Vorhaben aus. So geht der Ausbau der Ortsdurchfahrt Wennebostel planmäßig voran, wie Regionssprecher Klaus Abelmann anführt. Nach den Arbeiten an der K103 zwischen Wiechendorf und Brelingen steht die Instandsetzung der Fahrbahn voraussichtlich für 2021 an der K102 zwischen Wiechendorf und Scherenbostel an, Kostenpunkt 390.000 Euro. Die Fahrbahn der K103 in der Ortsdurchfahrt Brelingen soll voraussichtlich 2022 erneuert werden, die Kosten werden circa 100.000 Euro betragen.

Rodenbostel steht erst 2024 im Kalender

Ebenfalls im Jahr 2022 will die Region die Fahrbahn der K105 in Dudenbostel-Rodenbostel erneuern, angesetzt sind 40.000 Euro. Im Jahr 2023 geht es an die Fahrbahn der Ortsdurchfahrt Scherenbostel-Bissendorf der K102 für circa 140.000 Euro. Die K44 ist zweimal betroffen: Voraussichtlich 2023 nimmt sich die Region den Kreuzungsbereich K144 und L380 vor, der mit 300.000 Euro zu Buche schlägt, ein Jahr später soll die Fahrbahn der K144 in der Ortsdurchfahrt Mellendorf saniert werden. Als Kosten sind 70.000 Euro veranschlagt.

Erst 2024 ist voraussichtlich auch die Ortsdurchfahrt Wiechendorf der K 103 für 70.000 Euro an der Reihe. Das gilt ebenso für die Ortsdurchfahrt Bissendorf der K102 nördlich der Bahn; dafür hat die Region 180.000 Euro eingeplant. Auch die Instandsetzung der K105 in der Ortsdurchfahrt Rodenbostel hat die Region für 200.000 Euro erst 2024 im Kalender. Dagegen soll die Fahrbahn der K108/L190 in Plumhof 2023 in Angriff genommen werden, Kostenpunkt 200.000 Euro.

Fast eine halbe Million Euro werden die Sanierungsarbeiten an der K109 und K110 auf der Ortsdurchfahrt Elze kosten; die Region rechnet für 2023 mit den Arbeiten. Die Kreisstraße 110 in Meitze schließlich steht mit einer Fahrbahnsanierung bei der Region für 200.000 Euro ebenfalls im Jahr 2023 auf dem Plan.

Für Neubau investiert Region viele Millionen

In Radwegeneubauten investiert die Region in der Wedemark an der K102 zwischen Scherenbostel und Wiechendorf sowie Wiechendorf und Resse von 2020 bis 2022 rund 2,4 Millionen Euro. Entsprechende Planfeststellungsverfahren sind dort noch erforderlich, während dies für die Verbreiterung des Radweges zwischen Bissendorf und Scherenbostel für rund 400.000 Euro abgeschlossen ist. Eine Investition von 600.000 Euro wird die Umgestaltung des Knotenpunktes Plumhofer Straße (K107) mit der K109 auf der Ortsdurchfahrt Elze erfordern; die Region hat diesen Umbau für 2022 in ihrem Haushalt angesetzt. Auch in die Ortsdurchfahrt Wennebostel fließen für die Fahrbahnsanierung der K107 noch einmal etwa 1,3 Millionen Euro.

Für das Gesamtpaket an Aus- und Neubauvorhaben bis 2024 nimmt die Region Hannover außer Geld aus dem Niedersächsischen Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (N-GVFG) auch weitere neue Förderquellen in Anspruch, die der sogenannten Verkehrswende dienen sollen.

Von Ursula Kallenbach