Der Rat der Gemeinde Wedemark hat den Haushalt 2021 mit nur wenigen Gegenstimmen beschlossen. Die Steuern bleiben wie gehabt, die Kommune will viel investieren.

Gemeinde Wedemark plant mit Defizit und will viel investieren

