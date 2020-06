Mellendorf

Unbekannte haben mutwillig Schrauben in die Reifen eines am Rand des Lindenweg in Mellendorf geparkten VW Polo gedreht. Der Fahrzeugbesitzer bemerkte dies vor Fahrtantritt und alarmierte die Beamten.

Insgesamt drei Schrauben fanden die Einsatzkräfte im linken Vorder- und Hinterreifen. Zudem lagen noch weitere Schrauben vor dem schwarzen Auto. Die Täter sind zwischen Donnerstag, 21 Uhr, und Sonnabend, 12.15 Uhr am Werk gewesen. Die Polizei schließt aus, dass sich der Autobesitzer die Schrauben bei der Fahrt in die Reifen gefahren hat.

Die Polizei bittet Zeugen sich im Kommissariat unter Telefon (05130) 9770 zu melden.

Von Julia Gödde-Polley