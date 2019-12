Mellendorf

Unbekannte haben am Dienstag, 24. Dezember, ein am Voßkamp in Mellendorf geparktes Auto demoliert. Nun werden die Täter von der Polizei gesucht. Die Ermittler bitten zudem um Zeugenhinweise.

Nach Auskunft einer Sprecherin des Wedemärker Kommissariats verkratzte der Randalierer zwischen 10 und 11.05 Uhr den hinteren Kotflügel der Beifahrerseite des schwarzen VW Kombi, der am rechten Fahrbahnrand geparkt war. Es entstand ein waagerechter Kratzer im Lack in Höhe des Tankverschlusses.

Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon (05130) 9770.Weitere Einsatzmeldungen aus der Wedemark finden Sie in unserem Ticker.

Von Sven Warnecke