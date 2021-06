Wedemark

Mit dem Fahrrad von Resse nach Bissendorf fahren – das ist bisher noch ein gefährliches Unterfangen. Wo reger Lkw- und Pkw-Verkehr herrscht, ist für Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer kein Platz. Doch nicht mehr lange: Die Region hat damit begonnen, die Strecke für Radfahrende auszubauen. Der erste Abschnitt zwischen Bissendorf und Scherenbostel ist bereits fertiggestellt. Auch der restliche Teil der Strecke soll nun ausgebaut werden – allerdings etwas später als zunächst gedacht.

Baubeginn im Spätsommer

Anfang des Jahres hatte die Region Hannover angekündigt, im Mai mit dem Abschnitt zwischen Resse und Wiechendorf beginnen zu wollen. Nun solle der Baustart im August oder September dieses Jahres erfolgen, erklärte Radverkehrsplaner Johannes Veuskens von der Region Hannover bei einem Ortstermin in Wiechendorf. Die Kosten beliefen sich auf gut 1,4 Millionen Euro, hieß es von Regionssprecher Klaus Abelmann.

Veuskens rechnet mit einer Bauzeit von fünf bis sechs Monaten. Demnach müsste der Weg spätestens im nächsten Frühjahr fertig sein. Der Weg verläuft seinen Angaben zufolge zunächst auf der Nordseite der Straße, also von Resse kommend auf der linken Seite. Außerhalb der Ortschaften nutzen Radfahrerinnen und Radfahrer für beide Richtungen den gleichen Weg.

Erneuerung der Fahrbahndecke

In Wiechendorf selbst soll es hingegen auf beiden Straßenseiten die Möglichkeit zum Radfahren geben: Auf der Nordseite wird ein Fahrradschutzstreifen markiert, auf der Südseite sollen Piktogramme auf der Straße aufgebracht werden. Wer aus Resse kommt, muss in Wiechendorf also die Straßenseite wechseln. Dafür soll es Querungshilfen geben. Bevor im Ort die Fahrradwege markiert werden können, steht aber noch ein Zwischenschritt an: Die Fahrbahndecke soll erneuert werden. „So haben alle Verkehrsteilnehmer was von den Baumaßnahmen“, ist Veuskens sicher.

Und auch die Planungen für den letzten Bauabschnitt zwischen Wiechendorf und Scherenbostel laufen bereits. Ursprünglich hätte der Weg hier auf der Südseite verlaufen sollen, sodass die Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer bis Bissendorf auf der gleichen Seite hätten durchfahren können. Doch daraus wird nichts. „Die Waldbehörde hat den Wald anders bewertet als zunächst gedacht“, begründete Veuskens die Änderungen des Plans. Das habe zufolge, dass der Weg nun auf der Nordseite weitergeführt werden müsse. Auch dort stehen Bäume, doch diese blieben erhalten, versicherte Veuskens.

„Gefährlich hier für Radfahrer“

Eingeladen zu dem Ortstermin hatte der Vorsitzende des Verkehrsausschusses der Region, Oliver Brandt (CDU). „Es ist schon gefährlich hier für Radfahrer“, sagte er und hob damit die Notwendigkeit eines Radweges hervor. Auch der Wiechendorfer und Scherenbosteler Ortsbürgermeister Jürgen Engelhardt zählte zu den Gästen. „Ursprünglich sollte der Radweg nur von Resse nach Wiechendorf führen“, erzählte er. Von Wiechendorf bis Scherenbostel hätten die Radler dann einen Umweg über einen Waldweg nehmen müssen – was aus Sicht der Ortsbürgermeisters keine vertretbare Option gewesen wäre.

Von Thea Schmidt