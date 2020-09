Mellendorf

Eine 78 Jahre alte Radfahrerin ist am Mittwochmittag bei einem Verkehrsunfall auf der Straße Allerhop in Mellendorf verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hielt eine 52-jährige VW-Caddy-Fahrerin um 12.40 Uhr am Fahrbahnrand. Sie öffnete die Fahrertür, um auszusteigen. Dabei übersah sie jedoch die Radfahrerin, die den VW gerade passieren wollte. Die Seniorin touchierte mit dem Lenker ihres Fahrrads die geöffnete Autotür und stürzte zu Boden. Sie kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Die Autofahrerin blieb unverletzt, an beiden Fahrzeugen entstand geringer Schaden.

Von Frank Walter