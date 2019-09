Berkhof

Nachwuchsreiter treffen sich am Wochenende bei einem Turnier des RFV Berkhof. Der Verein richtet zudem am Sonnabend und Sonntag, 14. und 15. September, auch die Regionsmeisterschaft des PSV Hannover aus. Ansonsten liegt das Augenmerk auf Prüfungen, die besonders für die jüngsten Reiter und Einsteiger in den Reitsport attraktiv sind: verschiedene Reiterwettbewerbe, die Führzügelklasse sowie Dressur- und Springprüfungen.

Für erfahrenere Jugendliche gibt es in der Dressur einen Wettkampf in der Klasse M. Die Stilprüfungen werden bis A** ausgerichtet, kündigt der Verein an.

Am Sonnabend starten die Wettbewerbe um 8 Uhr. Der zweite Turniertag auf der Reitanlage des RFV, Am Wittegraben 5, beginnt um 9 Uhr. Zuschauer sind willkommen.

Bei den Wettkämpfen soll der Spaß nicht zu kurz kommen: Am Ende eines jeden Turniertags fällt der Startschuss für die Wettbewerbe „Jump and Run“ und „Hotti und Wauwi“. Weitere Informationen erhalten Interessierte im Internet auf www.rfv-berkhof.de.

Von Julia Gödde-Polley